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Ricostruzione del ginocchio e recupero sportivo: a Vietri sul Mare il congresso internazionale promosso dai medici dell’ICM di Agropoli

Sabato 24 ottobre il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare ospita "All Around the ACL", il congresso scientifico dedicato alle innovazioni nella chirurgia del ginocchio e al recupero funzionale degli atleti

Di:
Raffaella Giaccio
Ricostruzione del ginocchio e recupero sportivo: a Vietri sul Mare il congresso internazionale promosso dai medici dell’ICM di Agropoli

La chirurgia ortopedica e le strategie di riabilitazione funzionale del ginocchio saranno al centro del congresso scientifico “All Around the ACL – Get back in action”, in programma per sabato 24 ottobre nella cornice del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul Mare. L’evento riunirà esperti di livello nazionale e internazionale con l’obiettivo di fare il punto sulle più avanzate metodologie di trattamento delle lesioni del legamento crociato anteriore (ACL) e delle patologie meniscali associate, garantendo agli atleti e ai pazienti un rientro in sicurezza all’attività fisica.

Le nuove frontiere della chirurgia del ginocchio e della riabilitazione

Il programma dei lavori si articolerà lungo l’intera giornata attraverso sessioni tematiche, tavole rotonde e dibattiti clinici. Tra i temi cardine figurano la selezione personalizzata degli innesti, l’evoluzione delle tecniche di ricostruzione chirurgica, la gestione dei quadri clinici ad alta complessità e i protocolli di fisioterapia volti all’ottimizzazione dei tempi di recupero.

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L’iniziativa è promossa dai dottori Ernesto Pintore, Donato Notarfrancesco e Andrea Pintore, membri del comitato scientifico e organizzatore, nonché specialisti operanti presso l’ICM di Agropoli. Presso la struttura clinica agropolese, le metodologie d’avanguardia oggetto del dibattito congressuale trovano già quotidiana applicazione nei percorsi di cura dedicati alle patologie articolari.

Il valore della formazione e del confronto specialistico

Alla vigilia dell’appuntamento, i promotori hanno sottolineato l’importanza dell’aggiornamento professionale continuo e dell’integrazione tra approccio chirurgico e riabilitativo. Le telecamere di InfoCilento hanno raccolto le testimonianze dirette dei medici presso la sede dell’ICM per illustrare le finalità dell’evento e il contributo della ricerca ortopedica al miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

L’evento scientifico è accreditato per il rilascio di 5 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina). La partecipazione al congresso è gratuita, previa registrazione formale da effettuare sul portale ufficiale della segreteria organizzativa (www.mpcongress.it).

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