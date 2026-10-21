Sanità nel Cilento: Capaccio Paestum rafforza l’assistenza pediatrica

Un punto di riferimento fondamentale per le famiglie in un territorio che avverte concretamente la necessità di garantire un’adeguata assistenza ai più piccoli. Si presenta così lo studio pediatrico associato di Capaccio Paestum, dove operano i medici Matteo Materazzi, Sandra Guarracino e Raffaele Pecoraro.

Un nuovo medico per la continuità assistenziale nell’Alto Cilento

L’ingresso del dottor Pecoraro, avvenuto lo scorso mese di maggio, è giunto in una fase particolarmente delicata per la sanità locale, caratterizzata dalla carenza di specialisti e dalla priorità di assicurare continuità assistenziale a numerose famiglie.

Oggi il medico segue circa mille assistiti, intercettando un bacino d’utenza che supera i confini comunali di Capaccio Paestum e coinvolge diversi centri dell’Alto Cilento. In un contesto geografico in cui la presenza capillare di professionisti è decisiva, il consolidamento della struttura contribuisce a rafforzare la rete di tutela dell’infanzia sul territorio.

Il ruolo del pediatra di libera scelta: i consigli alle famiglie

I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto il dottor Pecoraro all’interno del suo studio per fare il punto sulla situazione locale, approfondire il ruolo del pediatra di libera scelta e raccogliere indicazioni utili per i genitori sulla salute e sul benessere dei bambini.

Nel corso dell’incontro, il medico ha fornito chiarimenti orientati alle esigenze quotidiane dei genitori, ribadendo l’importanza primaria di affidarsi con fiducia al proprio pediatra di riferimento per una corretta gestione della crescita e della salute dei più piccoli.