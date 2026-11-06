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Riapre l’ufficio postale di Santa Maria di Castellabate: nuovi servizi PA e passaporti in sede per la comunità

L'ufficio postale di Santa Maria di Castellabate riapre dopo i lavori del progetto Polis. Scopri i nuovi arredi, l'orario e i servizi PA attivi.

Di:
Ernesto Rocco
Poste Italiane

La sede di Santa Maria di Castellabate torna pienamente operativa per la cittadinanza dopo un completo intervento di restyling e ammodernamento. La riapertura si inserisce all’interno del progetto Polis, il piano strategico targato Poste Italiane che mira a valorizzare i presidi nei comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo primario dell’iniziativa è abbattere le distanze tra cittadini e Pubblica Amministrazione, portando i servizi essenziali dello Stato all’interno di una rete territoriale diffusa per contrastare l’isolamento dei centri più piccoli e rafforzare la coesione sociale ed economica dei territori.

Ambienti accessibili e soluzioni a basso impatto ambientale

La ristrutturazione ha ridefinito l’organizzazione degli spazi interni dell’ufficio per garantire una fruizione più comoda e inclusiva. La nuova sala d’attesa è stata progettata con finiture cromatiche rinnovate, arredi moderni e una corsia tattile dedicata alle persone ipovedenti.

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L’edificio è stato allineato agli standard di sostenibilità ambientale attraverso la posa di corpi illuminanti a basso consumo energetico e l’impiego di impianti a ridotto impatto ecologico. È stato inoltre predisposto uno sportello ribassato, concepito per agevolare l’interazione del pubblico con gli operatori durante la richiesta delle pratiche amministrative e l’accesso ai prodotti finanziari e postali tradizionali.

I nuovi servizi della Pubblica Amministrazione disponibili in sede

Grazie all’infrastruttura tecnologica del progetto Polis, i residenti possono accedere a numerose prestazioni burocratiche senza dover effettuare lunghi spostamenti verso i centri urbani maggiori o le sedi provinciali degli enti competenti.

Tra i documenti richiedibili direttamente allo sportello figurano:

  • Certificati anagrafici e di stato civile
  • Servizi INPS quali cedolino della pensione, Certificazione Unica e modello OBIS M
  • Servizi di rilascio e rinnovo del passaporto

L’erogazione dei documenti di viaggio è frutto di uno specifico accordo siglato tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cittadini possono completare la consegna della documentazione necessaria in sede e richiedere, su opzione, la spedizione del passaporto direttamente presso il proprio domicilio.

Orari di apertura e presidio territoriale

L’ufficio postale di Santa Maria di Castellabate osserva il consueto orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35, mentre nella giornata di sabato l’apertura è garantita fino alle ore 12:35.

L’operazione conferma l’orientamento aziendale nel mantenere e sviluppare la rete capillare di presenza sul territorio nazionale, posizionandosi in controtendenza rispetto alla riduzione dei servizi fisici nelle aree decentrate.

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