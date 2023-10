Pulizia di fiumi e canali ad Agropoli, La Porta: «amministrazione in grande ritardo»

«In tutto il territorio della città di Agropoli, siamo in grande ritardo sulla pulizia dei fiumi, valloni, canali, tombini». Così il consigliere di minoranza Massimo La Porta che torna ad evidenziare una questione che fu oggetto di discussione già lo scorso anno, dopo i fenomeni alluvionali che determinarono non pochi danni in località Moio.

La richiesta di interventi

«L’autunno (ottobre e novembre) è un periodo molto complesso dal punto di vista meteorologico e climatico», ricorda La Porta che non risparmia critiche all’amministrazione comunale.

Nel periodo autunnale, nonostante il clima ancora mite, non è escluso il passaggio di veloci saccature e perturbazioni atlantiche, capaci di originare severe ondate di maltempo sul Paese, con fenomeni anche estremi.

L’azione dei residenti

Ecco perché soprattutto i residenti di località Moio sono preoccupati e già nei giorni scorsi hanno avviato interventi di pulizia di fossi e canali ricadenti nelle loro proprietà. Ora, però, l’auspicio è che il comune faccia la sua parte per provenire danni.