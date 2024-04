Prorogata la scadenza per il Concorso Internazionale di Clarinetto “Città di Vallo della Lucania”

L’Istituto Musicale Goitre di Vallo della Lucania ha annunciato la proroga della scadenza per le iscrizioni alla seconda edizione del Concorso Internazionale di Clarinetto “Città di Vallo della Lucania”.

Nuova scadenza: 8 aprile 2024, ore 24.00

La decisione di prorogare la scadenza è stata presa in considerazione del grande successo riscosso dal concorso, con oltre 50 domande di iscrizione già pervenute. L’affluenza nella giornata di ieri, ha infatti messo in difficoltà la segreteria che nonostante il lavoro incessante non è riuscita ad accogliere tutte le domande. Da qui la decisione di una proroga per consentire a quanti sono rimasti esclusi di poter completare la procedura di iscrizione.

Un’opportunità per clarinettisti di tutto il mondo

Il concorso, sotto la direzione artistica del Maestro Francesco Garzione, è aperto a clarinettisti di tutte le nazionalità e rappresenta un’importante opportunità per mostrare le proprie capacità e competere per premi prestigiosi.

Sono previsti 4 premi:

Solisti Junior “A”

Solisti Junior “B”

Solisti Senior

Premio Speciale “Aniello De Vita”

Il concorso si svolgerà a Vallo della Lucania dal 26 al 30 aprile 2024.

Tutte le informazioni sul programma da eseguire, le categorie, la giuria ed i premi si possono trovare sul sito dell’istituto www.istitutomusicalegoitre.it