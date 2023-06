Produttori del Cilento in azione nel mercato internazionale alla luce delle novità dell’e-commerce

È in programma per mercoledì 21 giugno alle ore 17.00 presso il Centro sociale di Sicilì un incontro sulle novità e sui rischi della distribuzione dei prodotti in rete.

Un tavolo di confronto tra pubblico e privato

Un evento organizzato dall’associazione Terre del Bussento, con il patrocinio del Comune di Morigerati, in collaborazione con il Distretto Rurale Terre Basiliane del Cilento e la Società Qual Italy.

L’intervento di Gianfranco Zucchetti, CEO di Qual Italy

“Scopo istituzionale della nostra società è rappresentato dall’incremento delle vendite, della visibilità e della presenza delle società italiane all’estero, con particolare riguardo alle Piccole e Medie Imprese. Siamo una società priva di lucro e il nostro utile, dunque, è rappresentato dalla soddisfazione e dai successi che i nostri associati otterranno in ambito internazionale” afferma Gianfranco Zucchetti, CEO di Qual Italy – società che si occupa di e-commerce e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

“In particolare in Scandinavia e Nord-Europa, dove esiste un mercato molto ricco – aggiunge Zucchetti – I prodotti italiani sono vittima di ostracismo e boicottaggi vari operati dalle grosse GDO straniere che impongono i loro interessi commercializzando, a prezzi esorbitanti, prodotti di qualità assolutamente non comparabile con la grande maggioranza di quelli proposti dalle imprese italiane. Inoltre, proprio i prodotti italiani, al contrario, sono decisamente desiderati dai consumatori stranieri perché addirittura considerati uno status symbol“.

Un incontro al quale interverranno: il Sindaco di Morigerati Vincenzina Prota, il presidente del Distretto rurale Terre Basiliane Mario Notaroberto, Nicolangelo Marsicani – frantoio Marsicani, Franco Bruno – presidente Pollino Experience; Matteo Martino – presidente associazione Terre del Bussento, Roberto Bardo – responsabile commerciale Qual Italy e Gianfranco Zucchetti – CEO di Qual Italy.