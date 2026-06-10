Poste Italiane: riaprono gli uffici postali di Roccadaspide, Monte San Giacomo, San Pietro al Tanagro e Valva, arrivano i servizi Polis

Gli uffici postali di Roccadaspide, Monte San Giacomo, San Pietro al Tanagro e Valva, riaprono al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Un ufficio postale completamente rinnovato e green

L’ufficio postale di Roccadaspide è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori, oltre a una corsia per ipovedenti.

Gli ambienti sono stati migliorati con:

Soluzioni a basso impatto ambientale;

Una nuova illuminazione a basso consumo energetico;

Uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Quali servizi della Pubblica Amministrazione si possono richiedere?

Grazie alla nuova veste “Polis”, i cittadini di Roccadaspide possono usufruire di numerosi servizi amministrativi direttamente in sede.

Certificati e Servizi INPS disponibile:

Certificati anagrafici;

Cedolino della pensione;

Certificazione unica;

Modello “OBIS M”.

Novità Passaporti:

Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Orari di apertura dell’ufficio postale di Roccadaspide

L’ufficio postale di Roccadaspide è a disposizione dei cittadini con il consueto orario:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:20 alle 13:35

Il sabato: dalle ore 8:20 alle 12:35

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.