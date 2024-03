Poste Italiane: pensioni di aprile in pagamento da martedì 2 a Salerno

Poste Italiane ha reso noto che le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da martedì 2 aprile in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno.

Pagamento in contanti e accredito

I pensionati che preferiscono il pagamento in contanti potranno recarsi presso gli uffici postali a partire da martedì 2 aprile, in base al calendario di scaglionamento per cognome:

A-B: martedì 2 aprile

martedì 2 aprile C-D: mercoledì 3 aprile

mercoledì 3 aprile E-L: giovedì 4 aprile

giovedì 4 aprile M-R: venerdì 5 aprile

venerdì 5 aprile S-Z: sabato 6 aprile

Per chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, la pensione sarà disponibile sul proprio conto a partire da martedì 2 aprile.

Prelievi ATM e polizza assicurativa

I possessori di Carta di Debito associata a conto/libretto o Postepay Evolution potranno prelevare in contanti la pensione da uno dei 161 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Inoltre, per i possessori di Carta di Debito è prevista una polizza assicurativa gratuita che offre un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo.

Consigli per evitare code

Per evitare assembramenti e code, Poste Italiane consiglia ai pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi al 2 aprile.