Pontecagnano: caccia al tesoro tra i murales con “Urban InSerra”

Una città da guardare con occhi diversi, seguendo una mappa e cercando dettagli nascosti tra le strade dei quartieri, fino a scoprire che sui muri può esserci scritto molto più di quanto appaia a prima vista. È questo il cuore di “Urban InSerra – Caccia al tesoro della Street Art”, l’iniziativa in programma domenica 11 ottobre 2026 a Pontecagnano Faiano, promossa dall’Ecomuseo dei Picentini APS in collaborazione con l’APS Avalon e la Pro Loco Gli Etruschi di Frontiera.

L’evento nasce nell’ambito del più ampio progetto Urban InSerra, un percorso di valorizzazione dedicato alle opere realizzate dal collettivo artistico inSerra e distribuite tra il centro urbano e le frazioni del comune salernitano. L’obiettivo è rendere questo patrimonio di creatività urbana accessibile e fruibile, trasformandolo in un itinerario culturale capace di mettere in rete arte, territorio e comunità.

Il collettivo inSerra e l’arte urbana a Pontecagnano Faiano

Attivo dal 2014 in Italia e all’estero, il collettivo inSerra ha fatto dell’anonimato la cifra stilistica della propria ricerca per azzerare la distanza tra autore, opera e territorio. La scelta permette di far risaltare in maniera immediata i messaggi sociali veicolati dalla street art, che in diverse occasioni reinterpreta i celebri interventi di Banksy adattandoli al contesto campano e arricchendoli di riferimenti locali.

Da questa visione nasce l’idea di trasformare la fruizione dei murales in un’esperienza collettiva, dinamica e partecipativa.

Mappa, squadre e tappe: come funziona la caccia al tesoro

“Urban InSerra – Caccia al tesoro della Street Art” si strutturerà come una vera e propria sfida a squadre lungo le vie della città:

Ore 09:30 – Raduno e partenza: L’appuntamento è fissato presso l’ex Tabacchificio Centola, dove verrà presentato il progetto e si formeranno due squadre miste composte da adulti e bambini.

Percorso e guida: Ogni squadra riceverà una mappa del tracciato cittadino con le immagini delle opere da individuare. Ad accompagnare i gruppi ci saranno una storica dell’arte e i coordinatori della Pro Loco.

Analisi e approfondimento: A ogni tappa, la guida illustrerà i dettagli fisici e concettuali dell’opera, stimolando la discussione sulle possibili interpretazioni dei messaggi sociali e culturali impressi sullo spazio pubblico.

Pausa degustazione: Durante la camminata è prevista una sosta con degustazione gratuita di prodotti artigianali tipici del territorio Picentino.

Ore 12:30 – Arrivo e premiazioni: La conclusione è prevista in Piazza Risorgimento, dove si terranno le premiazioni finali con il sorteggio di omaggi offerti dai commercianti locali.

L’intera mattinata sarà documentata da Midnite Club Studio con riprese video e interviste che confluiranno nella realizzazione di un documentario e di prodotti multimediali dedicati.

Un modello di rigenerazione culturale per i Comuni dei Picentini

La caccia al tesoro rappresenta il primo step di una strategia più vasta. Urban InSerra nasce infatti come progetto pilota: partendo da Pontecagnano Faiano, il modello punta a essere replicato negli altri nove comuni dell’Ecomuseo dei Picentini – Le Terre della Felicità, realtà ricche di testimonianze di muralismo, graffitismo e street art contemporanea.

Attraverso walking tour, itinerari tematici, dibattiti, laboratori e mappe cartografiche dedicate, il progetto mira a trasformare le pareti dipinte in indicatori identitari e attrattori per un turismo esperienziale e sostenibile. La costruzione dei percorsi ha visto inoltre il coinvolgimento attivo della cittadinanza tramite le Mappe di Comunità, fondamentali per l’individuazione dei punti d’interesse.

«La conoscenza del territorio è lo strumento fondamentale per il suo corretto sviluppo culturale, turistico ed economico»: è questo il principio che guida l’iniziativa dell’11 ottobre, concepita per restituire ai cittadini gli strumenti critici per comprendere un patrimonio urbano presente ogni giorno sotto i loro occhi.