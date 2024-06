“Pompieri per un giorno”, emozionante iniziativa al nido di Sant’Arsenio

“Pompiere per un giorno”. E’ stata l’emozionante iniziativa tenutasi di recente presso l’Asilo Nido di Sant’Arsenio. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno portato i loro mezzi all’asilo, suscitando la gioia dei bambini e delle bambine presenti. Questa splendida sorpresa è stata organizzata dalle premurose educatrici dell’Asilo Nido (Anna D’Alto, Rossella Ippolito, Ramona Felicino, Michela De Vita, Dominga Molinari, Annagina Trotta) che, in seguito all’inoltrata richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno tramite la cooperativa “Tertium Millenium” – presieduta da Antonello Calandriello e responsabile della gestione della struttura educativa per conto del Consorzio Sociale Piano di Zona Vallo di Diano, Tanagro e Alburni – hanno reso possibile questa indimenticabile esperienza.

Uno scenario coinvolgente

Con grande creatività, le educatrici hanno allestito uno scenario coinvolgente dove i bambini e le bambine hanno vissuto l’emozione di spegnere un incendio. Con gentilezza e disponibilità, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo Distaccamento Eugenio Siena, si sono uniti ai bambini e alle bambine nella simulazione dello spegnimento di un incendio scatenatosi all’esterno della scuola.

Pompieri per un giorno

Per un giorno, i piccoli alunni hanno avuto l’opportunità di incontrare da vicino il loro eroe “Sam il pompiere”, partecipando con entusiasmo alle “operazioni di spegnimento” utilizzando una potente pistola ad acqua. La giornata si è conclusa con la consegna di un attestato di riconoscimento a ciascun partecipante, lasciando un dolce ricordo di questa straordinaria esperienza. Anche il Nido di Sant’Arsenio ha concluso l’anno scolastico con una colorata festa nel corso della quale sono stati consegnati i diplomi ai bambini e alle bambine che frequenteranno il prossimo anno la Scuola dell’Infanzia e a quelli che proseguiranno il loro percorso all’Asilo Nido. Presenti, accanto alle educatrici, il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, insieme ai consiglieri comunali, i rappresentanti della Cooperativa “Tertium Millenium” e del Piano di Zona