Sala Consilina, bilancio di fine mandato sindaco uscente Cavallone: “Dopo 20 anni lascio la politica”

Il sindaco uscente di Sala Consilina, Francesco Cavallone, che ha deciso di non candidarsi alle ultime elezioni amministrative, dopo 20 anni di vita politica, prima come assessore e poi come primo cittadino, ha tracciato un bilancio della sua attività amministrativa.

“Dopo 20 anni, lascio, e ritorno alla mia vita di prima, dedicandomi al mio privato con più calma e alla mia vita professionale, da avvocato, con più serenità“. Nel corso dell’incontro pubblico tenutosi al Polo Cappuccini, Cavallone, ha illustrato ampiamente i progetti portati a termine durante i suoi due mandati ed ha augurato un buon lavoro amministrativo al nuovo sindaco, Mimmo Cartolano, e a tutto il consiglio comunale.