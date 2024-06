Sant’Arsenio, l’acqua del fiume assume una colorazione sospetta, il sindaco: “non utilizzare per usi irrigui”

Dalla giornata di ieri una sostanza maleodorante e costituita soprattutto da microparticelle biancastre fuoriesce da un grosso tubo nel fiume Secchio in Via Annunziata a Sant’Arsenio, dove in passato, già si sono verificati episodi simili, con la presenza nelle acque del fiume di sostanze maleodoranti e dal colore sospetto. Ieri mattina, in seguito alla constatazione dell’ennesimo episodio nei pressi di via Annunziata, il Sindaco Donato Pica, l’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Arsenio e la Polizia Municipale di Sant’Arsenio, si sono immediatamente confrontati con le Autorità preposte.

Sul posto sono intervenuti con prontezza i Carabinieri Forestali della Stazione di Polla che in attesa dell’arrivo del tecnici dell’Arpac hanno avviato gli accertamenti del caso. Una volta giunti sul territorio comunale di Sant’Arsenio, i tecnici dell’Arpac, insieme ai Carabinieri Forestali della Stazione di Polla ed al personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Arsenio hanno avviato scrupolosi controlli lungo il percorso che porta in via Annunziata. I controlli hanno riguardato diverse attività produttive, con il prelievo da parte dell’Arpac di campionature che saranno celermente analizzate.

Nel mentre, si attendono gli esiti di tutte le verifiche messe in atto, nel pomeriggio di ieri, in via precauzionale il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, invita tutti i cittadini a non prelevare per scopi irrigui l’acqua dal fiume Secchio e lungo la Pedemontana o comunque nei pressi del ponte di Via Annunziata a Sant’Arsenio. C’è attesa di conoscere l’esito delle analisi effettuate poiché quell’acqua è utilizzata da sia Sant’Arsenio e San Pietro per irrigare i campi e gli ortaggi che vi nascono vengono consumati da tantissimi cittadini.