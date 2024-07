Pollica, un contest fotografico per raccontare la bellezza del borgo

Il comune di Pollica, guidato dal sindaco Stefano Pisani, ha ideato un contest fotografico per valorizzare e far conoscere la bellezza e le attrazioni, paesaggistiche e non, del territorio. A renderlo noto lo stesso comune cilentano sui propri canali social, che saranno anche il mezzo per diffondere le foto e i video più belli.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo, visto che non sono necessari moduli e iscrizioni formali, basterà condividere il proprio scatto sui social inserendo l’hastag #EstateaPollica. I contenuti ritenuti più belli e significativi verranno rilanciati dal profilo del comune. In questo modo si potranno condividere le esperienze personali con tutta la comunità di Pollica e ovviamente con tutti i turisti che ogni anno affollano le sue spiagge.

ll semplicissimo regolamento prevede solamente l’esclusione di tutti gli scatti e i video che mirano a pubblicizzare eventi o attività private. E’, invece, possibile ritrarre eventi pubblici e festività sentiti dalla comunità.

Un racconto per immagini

La bella iniziativa del comune di Pollica creerà un’enciclopedia per immagini sui canali social del comune, che non sarà più una semplice bacheca per diffondere informazioni di servizio e inviti a eventi. Del resto non c’è biglietto da visita migliore di una cartolina di paesaggi stupendi e tradizioni antichissime.