Pollica: il sindaco Stefano Pisani traccia il bilancio di metà mandato

È un bilancio positivo quello tracciato dal sindaco di Pollica Stefano Pisani. Ieri, in piazza della Cortiglia, il primo cittadino ha chiamato a raccolta la comunità per fare il punto sull’attività svolta in questa prima metà del suo terzo mandato. Il bilancio descritto da Pisani risulta senz’altro positivo con tante iniziative poste in essere, soprattutto per portare in alto il nome di Pollica legandolo sempre più a quello della Dieta Mediterranea.

Non solo: il sindaco ha ricordato le attività svolte in questi anni, fino a quella più recente: l’apertura di una prima parte del lungomare di Acciaroli che dopo i lavori di restyling è stato reso fruibile per il weekend anche grazie all’azione dei cittadini che hanno contribuito alla sua pulizia. Ma all’orizzonte ci sono anche altre sfide importanti.