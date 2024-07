Dialoghi, dibattiti e presentazioni: Pollica protagonista

Pollica diventa il cuore pulsante di dialoghi, dibattiti e presentazioni su intelligenza artificiale, geopolitica, Sud e Mediterraneo con “Le Giornate del Mediterraneo”: un evento che combina temi di grande attualità e attività coinvolgenti per tutte le età.

Le iniziative a Pollica dal 5 all’8 luglio

Sarà Pollica ad accogliere, il 5 e poi l’8 luglio, i Dialoghi con Convivio dibattiti ed incontri per indagare l’equilibrio tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, e le conseguenti implicazioni geopolitiche e sfide etiche. In particolar modo, il primo Med Talk “Semi di Resilienza per il Futuro del Mediterraneo”, curato e promosso del Future Food Institute, offrirà un interessante spunto di riflessione sul tema, coinvolgendo le delegazioni provenienti da Italia, Marocco, Egitto, Tunisia e Giordania del progetto SEEDS, che vede coinvolta, oltre al Future Food Institute, anche la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ad Acciaroli invece, il molo di sopraflutto, vedrà le presentazioni dei libri di Alessandro Brunello, “Cambio vita, vado al Sud”, e di Davide Casaleggio, “Gli algoritmi del Potere. Come l’intelligenza artificiale riscrive la politica e la società”.

Il giorno 7, invece, alla presenza del regista Giuseppe Basile ci sarà la proiezione del documentario “Micro: la minaccia invisibile”.