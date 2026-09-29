Cronaca

Polla, gattino rimane intrappolato sotto terra durante dei lavori edili: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento d'emergenza a Polla: gattino intrappolato sotto terra dopo i lavori edili salvato dai Vigili del Fuoco di Sala Consilina. Sta bene.

Di:
Erminio Cioffi
Polla, gattino sepolto vivo per 24 ore: salvato dai Vigili del Fuoco

Un salvataggio tanto delicato quanto complesso si è concluso con un lieto fine a Polla, nel Vallo di Diano, dove un gattino è rimasto intrappolato per oltre 24 ore sotto terra.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni deboli miagolii provenienti dall’interno di un tombino. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caporeparto Bruno Mangieri, che hanno subito avviato le operazioni per individuare il punto esatto in cui si trovava l’animale.

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Trappola dopo i lavori: il gatto incastrato sotto il pozzetto

Dopo aver rimosso due pozzetti in cemento, i soccorritori hanno individuato il piccolo felino: era finito in uno spazio strettissimo compreso tra un muretto e la struttura del pozzetto stesso. Secondo le ricostruzioni, il gattino era rimasto accidentalmente sepolto durante l’esecuzione di alcuni lavori edili effettuati il giorno precedente.

A consentirgli di resistere per un’intera giornata sottoterra è stata una piccola sacca d’aria formatasi nel terreno, che gli ha permesso di respirare nonostante le condizioni critiche.

Lo scavo a mano e il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Per raggiungere l’animale, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto prima demolire una porzione del pozzetto in cemento e, successivamente, scavare a mano per oltre mezz’ora operando in uno spazio ridottissimo.

Al termine delle operazioni, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il gattino, rassicurandolo ed estraendolo sano e salvo, tra il sollievo dei presenti.

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