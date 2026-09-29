Polla, gattino rimane intrappolato sotto terra durante dei lavori edili: salvato dai Vigili del Fuoco

Un salvataggio tanto delicato quanto complesso si è concluso con un lieto fine a Polla, nel Vallo di Diano, dove un gattino è rimasto intrappolato per oltre 24 ore sotto terra.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni deboli miagolii provenienti dall’interno di un tombino. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caporeparto Bruno Mangieri, che hanno subito avviato le operazioni per individuare il punto esatto in cui si trovava l’animale.

Trappola dopo i lavori: il gatto incastrato sotto il pozzetto

Dopo aver rimosso due pozzetti in cemento, i soccorritori hanno individuato il piccolo felino: era finito in uno spazio strettissimo compreso tra un muretto e la struttura del pozzetto stesso. Secondo le ricostruzioni, il gattino era rimasto accidentalmente sepolto durante l’esecuzione di alcuni lavori edili effettuati il giorno precedente.

A consentirgli di resistere per un’intera giornata sottoterra è stata una piccola sacca d’aria formatasi nel terreno, che gli ha permesso di respirare nonostante le condizioni critiche.

Lo scavo a mano e il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Per raggiungere l’animale, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto prima demolire una porzione del pozzetto in cemento e, successivamente, scavare a mano per oltre mezz’ora operando in uno spazio ridottissimo.

Al termine delle operazioni, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il gattino, rassicurandolo ed estraendolo sano e salvo, tra il sollievo dei presenti.