Sassano, successo per la gara podistica “Sette Cappelle”: doppietta della Carmax Camaldolese

Si è svolta ieri a Sassano la XVII edizione della Gara Podistica “Sette Cappelle”, appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico del Vallo di Diano e della provincia di Salerno. La competizione, organizzata dall’ASD Cilento Run in collaborazione con l’associazione “In Cammino con Padre Pio”, si è disputata sulla distanza di 12 chilometri, con partenza e arrivo fissati nella frazione di Varco Notar Ercole.

Il tracciato, suggestivo quanto impegnativo, si è snodato lungo un dislivello di circa 300 metri, attraversando i luoghi simbolo di Sassano e toccando le sette cappelle storiche a cui la manifestazione deve il proprio nome.

Gara maschile: Ali Akinou guida la doppietta della Carmax Camaldolese

La gara maschile ha visto la straordinaria prestazione della Carmax Camaldolese, capace di conquistare le prime due posizioni del podio. A tagliare per primo il traguardo è stato Ali Akinou, seguito dal compagno di squadra Yahya Kadiri. Sul terzo gradino del podio è salito invece Michele Caggiano, portacolori del Running Club Napoli.

Gara femminile: trionfa Carol Paladino di Sala Consilina

Nella prova femminile si è imposta con una brillante prestazione Carol Paladino, atleta originaria di Sala Consilina. La piazza d’onore è andata a Maria Maddalena Martorano dell’AVIS Lagonegro, mentre al terzo posto si è classificata Antonella Iaquinto dell’Atletica Castellabate.

Atletica giovanile e valorizzazione del Vallo di Diano

Accanto alla competizione principale su strada, l’evento ha riservato spazio anche ai più giovani grazie alle prove promozionali dedicate alle diverse categorie giovanili. Una giornata di sport e grande partecipazione che ha confermato ancora una volta il profondo legame tra la corsa “Sette Cappelle”, la promozione dell’atletica e la valorizzazione del territorio di Sassano.