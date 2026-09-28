Marcialonga di Sala Consilina: record storico con mille iscritti

La trentaseiesima edizione della Marcialonga di Sala Consilina entra ufficialmente negli annali della manifestazione sportiva organizzata dal Club Napoli Sala Consilina, registrando il tetto massimo storico di mille iscritti e confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati del Vallo di Diano.

Un successo da record per la partecipazione cittadina

Il traguardo dei mille partecipanti ha imposto la chiusura anticipata delle registrazioni, lasciando purtroppo fuori diversi appassionati desiderosi di unirsi alla passeggiata. Per un’intera giornata, le strade cittadine si sono animate grazie alla presenza di persone di tutte le età, unite da una formula consolidata che unisce lo sport alla socialità e alla promozione del territorio. L’accoglienza calorosa degli abitanti del centro storico, pronti a salutare il passaggio del corteo con entusiasmo, ha reso l’atmosfera particolarmente festosa lungo tutto il tracciato.

Sinergia con il commercio locale e premiazione record

Il carattere collettivo della manifestazione si riflette anche nella logistica dei riconoscimenti. Come da tradizione, ogni singolo iscritto ha ricevuto un premio al traguardo, per un totale di mille omaggi messi a disposizione direttamente dalle attività commerciali di Sala Consilina. Questo dato testimonia il forte legame tra l’evento e il tessuto economico locale, capace di mobilitare negozi e aziende del territorio in un’unica grande iniziativa corale.

Solidarietà, ambiente e ricordo nel Vallo di Diano

Accanto all’aspetto ludico e sportivo, l’evento ha ribadito la propria vocazione sociale attraverso una raccolta fondi benefica a favore dell’associazione Una Speranza ONLUS, attiva nell’assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie nel comprensorio. L’attenzione verso la sostenibilità si è tradotta nella rinnovata adesione all’iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente. Spazio anche alla memoria con la decima edizione del Memorial Antonio Tuozzo, un momento di profonda commozione dedicato a una figura molto stimata dalla comunità locale.

«Raggiungere i mille iscritti alla trentaseiesima edizione è un risultato straordinario», commenta Bruno Vocca, presidente del Club Napoli Sala Consilina. «La Marcialonga è una festa della comunità e quest’anno lo abbiamo visto più che mai».

Il concerto finale e i riconoscimenti istituzionali

La conclusione della kennel sportiva è stata affidata alla musica d’autore in Piazza Umberto I, dove l’esibizione dei Sidun, tribute band di Fabrizio De André composta da nove elementi, ha richiamato centinaia di spettatori. L’edizione da record ha ricevuto il patrocinio di Regione Campania, CONI, ACSI, Fondazione della Comunità Salernitana, Associazione Commercianti Io C’Entro e Comune di Sala Consilina, confermando la rilevanza istituzionale della manifestazione.