Donazione sangue a Polla: Leo Club e Croce Rossa in campo

Il Leo Club Vallo di Diano ha inaugurato ufficialmente il nuovo anno sociale promuovendo una giornata interamente dedicata alla donazione del sangue. L’evento, organizzato in stretta sinergia con la Croce Rossa di Polla, si è posto l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e di far comprendere il valore di un gesto semplice ma capace di salvare vite umane.

L’impegno al presidio ospedaliero Luigi Curto

L’iniziativa ha preso vita all’interno del presidio ospedaliero Luigi Curto di Polla. Il focus della giornata è stato quello di richiamare l’attenzione collettiva sulla necessità imprescindibile di garantire una disponibilità costante di sangue sul territorio, un’esigenza fondamentale per il funzionamento delle strutture sanitarie locali e per l’emergenza quotidiana.

Le dichiarazioni e i ringraziamenti istituzionali

La forte valenza sociale dell’evento è stata sottolineata dal presidente del Leo Club Vallo di Diano, Michele Grieco. Abbiamo voluto iniziare l’anno sociale con un gesto concreto per la comunità, ha affermato, rivolgendo un ringraziamento sentito a tutti i donatori intervenuti, ai volontari e al personale sanitario per la preziosa collaborazione.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre indirizzato al direttore sanitario Luigi Mandia, al dottor Marcello D’Onofrio del Servizio Trasfusionale, alla responsabile del Laboratorio Analisi Annalisa Di Santi e a tutto il personale del Luigi Curto, insieme ai rappresentanti della Croce Rossa di Polla. Una sinergia virtuosa che conferma l’attenzione del territorio verso la cultura del dono e del servizio civico.