Sassano ricorda Giovanni Abbruzzese a un anno dalla scomparsa: la musica vince sul dolore

Una piazza gremita e una comunità unita nel ricordo di Giovanni Abbruzzese. A un anno dalla sua scomparsa, Sassano ha dedicato una serata speciale al giovane di 22 anni, stroncato dalla leucemia dopo una lunga battaglia.

Musica e memoria in Piazza San Rocco

La musica, una delle grandi passioni di Giovanni, è stata protagonista dell’evento organizzato in Piazza San Rocco, nei pressi della chiesa. Un omaggio sentito alla sua memoria, nel luogo che ieri sera ha accolto circa 3mila persone, arrivate per ricordarlo e condividere con la famiglia un momento di affetto e vicinanza.

Il talento per l’organetto e la forza della condivisione

Giovanni era particolarmente legato all’organetto, strumento nel quale aveva raggiunto importanti risultati, diventando un vero campione. Proprio attraverso la musica, dunque, amici, familiari e partecipanti hanno voluto mantenere vivo il suo ricordo, trasformando il dolore della perdita in una serata di condivisione e solidarietà.

Un aiuto concreto all’AIL Salerno

L’iniziativa ha avuto anche un importante scopo benefico: il ricavato della serata sarà infatti devoluto all’AIL Salerno, a sostegno delle attività dell’associazione impegnata nella lotta contro le leucemie e le altre malattie del sangue. Una grande risposta da parte della comunità di Sassano e non solo, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame lasciato da Giovanni in chi lo ha conosciuto.

Il ringraziamento della famiglia

Al termine della serata, i familiari hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato, contribuendo con la loro presenza a rendere speciale una serata dedicata alla memoria di Giovanni e alla solidarietà.