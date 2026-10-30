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Polisportiva Basket Agropoli ko a Casapulla: non passa la crisi cilentana

Sesta sconfitta di fila per la Polisportiva Basket Agropoli, travolta 75-55 da Casapulla. Marino e compagni faticano ancora in trasferta

Di:
Alessandro Pippa
Polisportiva Basket Agropoli ko a Casapulla: non passa la crisi cilentana

Continua il periodo di profonda difficoltà per la Polisportiva Basket Agropoli, che cede il passo anche nella sfida esterna contro il Basket Casapulla. Sul parquet casertano, i padroni di casa si impongono nettamente con il punteggio finale di 75-55, al termine di un incontro condotto con autorità fin dalle prime battute di gioco. Per la formazione cilentana si tratta di un’ulteriore battuta d’arresto che conferma il momento critico della stagione.

L’avvio di gara e la reazione di Marino nel secondo quarto

I padroni di casa partono subito con un piglio più aggressivo, trovando continuità nelle percentuali offensive e mettendo in difficoltà la difesa ospite. Il primo quarto si chiude così con Casapulla in avanti sul 24-15. Nel secondo periodo la Polisportiva Basket Agropoli prova a scuotersi: guidati da Marino, i delfini tentano di riorganizzare la manovra per ridurre lo scarto. Casapulla, tuttavia, mantiene la lucidità nella gestione del margine e le squadre vanno al riposo lungo sul 35-26.

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Casapulla allunga nella ripresa e gestisce il finale

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia della gara resta saldamente nelle mani dei padroni di casa. Casapulla continua a dettare i ritmi di gioco, sfruttando la poca incisività in attacco e i troppi errori della squadra di Agropoli. Il parziale del terzo quarto scava il solco decisivo, portando il tabellone sul 57-37. Nell’ultima frazione i cilentani tentano un estremo sforzo per riaprire il match, ma Casapulla amministra il punteggio senza patemi fino alla sirena finale, che fissa il risultato sul 75-55.

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