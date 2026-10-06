Pioppi: le spiagge tornano a splendere con “Be The Change” e Legambiente

La spiaggia di Pioppi, una delle frazioni costiere più suggestive del comune di Pollica e simbolo della Dieta Mediterranea, è stata teatro di un’ampia mobilitazione ecologista. Tanti cittadini, appassionati del mare e volontari si sono dati appuntamento sull’arenile per una giornata dedicata all’ambiente, armati di sacchi e guanti per rimuovere i rifiuti abbandonati e portati dalle mareggiate.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività della celebre campagna nazionale “Puliamo il Mondo” targata Legambiente, da decenni punto di riferimento per l’attivismo ambientale e il recupero degli spazi pubblici in Italia.

Il ruolo del progetto “Be The Change” e le associazioni coinvolte

L’operazione di bonifica e sensibilizzazione rappresenta uno dei tasselli operativi di “Be The Change”, un progetto che punta ad attivare le energie territoriali per promuovere modelli di sviluppo sostenibile nel Cilento.

L’iniziativa vede in prima linea una rete solida di realtà associative locali:

Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento (soggetto promotore);

(soggetto promotore); Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo ;

; Associazione Pro Loco Pioppi APS ;

; Idee in Comune APS.

Questa sinergia tra associazioni del territorio dimostra quanto la cooperazione dal basso sia fondamentale per presidiare e valorizzare le risorse naturali e culturali dell’area cilentana.

Sostenibilità e tutela degli ecosistemi marini nel Cilento

Raccogliere plastica e rifiuti dalla sabbia rappresenta un gesto visibile e pratico, ma l’obiettivo dell’iniziativa va ben oltre la singola giornata di pulizia. L’azione collettiva di Pioppi ha offerto un’opportunità di riflessione condivisa sulle minacce globali che gravano sui nostri mari, tra cui la gestione imprevidente dei rifiuti, la dispersione delle microplastiche e l’accelerazione dei cambiamenti climatici. Preservare l’integrità dell’ecosistema marino cilentano significa infatti tutelare la biodiversità, sostenere le comunità locali e restituire al paesaggio la sua naturale bellezza.