Attualità

Pioppi: le spiagge tornano a splendere con “Be The Change” e Legambiente

Volontari in azione a Pollica per "Puliamo il Mondo": il progetto Be The Change pulisce i litorali di Pioppi e promuove la tutela del mare

Di:
Manuel Chiariello
Pioppi: le spiagge tornano a splendere con “Be The Change” e Legambiente

La spiaggia di Pioppi, una delle frazioni costiere più suggestive del comune di Pollica e simbolo della Dieta Mediterranea, è stata teatro di un’ampia mobilitazione ecologista. Tanti cittadini, appassionati del mare e volontari si sono dati appuntamento sull’arenile per una giornata dedicata all’ambiente, armati di sacchi e guanti per rimuovere i rifiuti abbandonati e portati dalle mareggiate.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività della celebre campagna nazionale “Puliamo il Mondo” targata Legambiente, da decenni punto di riferimento per l’attivismo ambientale e il recupero degli spazi pubblici in Italia.

Leggi anche:

Franco Alfieri torna libero: revocato l’obbligo di dimora a Torchiara
Tutela dei cetacei nel Cilento: un incontro per imparare il whale watching sostenibile
Punto Nascita Sapri: convocato vertice decisivo in Regione Campania

Il ruolo del progetto “Be The Change” e le associazioni coinvolte

L’operazione di bonifica e sensibilizzazione rappresenta uno dei tasselli operativi di “Be The Change”, un progetto che punta ad attivare le energie territoriali per promuovere modelli di sviluppo sostenibile nel Cilento.

L’iniziativa vede in prima linea una rete solida di realtà associative locali:

  • Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara-Alto Cilento (soggetto promotore);
  • Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo;
  • Associazione Pro Loco Pioppi APS;
  • Idee in Comune APS.

Questa sinergia tra associazioni del territorio dimostra quanto la cooperazione dal basso sia fondamentale per presidiare e valorizzare le risorse naturali e culturali dell’area cilentana.

Sostenibilità e tutela degli ecosistemi marini nel Cilento

Raccogliere plastica e rifiuti dalla sabbia rappresenta un gesto visibile e pratico, ma l’obiettivo dell’iniziativa va ben oltre la singola giornata di pulizia. L’azione collettiva di Pioppi ha offerto un’opportunità di riflessione condivisa sulle minacce globali che gravano sui nostri mari, tra cui la gestione imprevidente dei rifiuti, la dispersione delle microplastiche e l’accelerazione dei cambiamenti climatici. Preservare l’integrità dell’ecosistema marino cilentano significa infatti tutelare la biodiversità, sostenere le comunità locali e restituire al paesaggio la sua naturale bellezza.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.