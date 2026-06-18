Attualità

Pino Aprile ad Ascea: la prima nazionale del nuovo libro sulla rivoluzione dell’intelligenza artificiale

Venerdì 19 giugno la Fondazione Alario di Ascea ospita l'anteprima nazionale del nuovo saggio di Pino Aprile dedicato al futuro dell'uomo nell'era delle macchine

Chiara Esposito
Pino Aprile

Venerdì 19 giugno, alle ore 20:00, presso la Fondazione Alario ad Ascea Marina si terrà la prima presentazione nazionale del libro “La fine dell’uomo sapiens. Come le macchine si stanno mangiando il futuro” di Pino Aprile.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Ascea e patrocinata dal Comune, ha come obiettivo quello di creare un momento di confronto su uno dei temi più attuali del nostro tempo: il rapporto tra uomo, tecnologia e futuro.

Una riflessione sul futuro dell’umanità e degli algoritmi

Il nuovo saggio di Aprile, autore, giornalista e scrittore, propone una riflessione sulle trasformazioni innescate dall’intelligenza artificiale e dall’automazione, interrogandosi sul ruolo dell’essere umano in una società sempre più guidata dagli algoritmi e dalle macchine.

Gli ospiti e gli interventi istituzionali della serata

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Ascea Stefano Sansone, mentre l’introduzione sarà curata dalla professoressa Rosalia Tancredi.

A dialogare con l’autore sarà Maurizio Sibilio, ex prorettore dell’Università degli Studi di Salerno, in un confronto che offrirà spunti di riflessione sui cambiamenti che stanno ridefinendo il nostro presente e il nostro futuro.

Nel corso dell’incontro interverranno anche l’architetto urbanista Maria Labadia, l’assessore delegato alla cultura Vincenzo Pizza, il presidente della Fondazione Alario Marcello D’Aiuto, il presidente della Pro Loco di Ascea Luigi Rizzo e il direttore della Fondazione Alario Tommaso Chirico.

Un momento musicale a conclusione dell’evento

A seguire, il live sax a cura di François accompagnerà i presenti in un momento musicale conclusivo.

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