Perito intitola uno slargo all’ex dirigente comunale Donato Apolito

L’amministrazione comunale di Perito ha intitolato uno slargo cittadino a Donato Apolito, per molti anni dirigente del Comune. Un riconoscimento pubblico a chi ha messo il proprio lavoro al servizio della comunità e che entra ora nella toponomastica del paese.

Un omaggio all’ex dirigente comunale

Il Comune ha voluto ricordare Apolito per il rigore, l’impegno professionale e il profondo senso del dovere con cui ha contribuito alla vita amministrativa e sociale di Perito.

Le parole dell’amministrazione

“Ci sono persone che, attraverso il proprio lavoro e la propria dedizione lasciano un segno che merita di essere ricordato nel tempo”, fanno sapere da palazzo di città.

L’amministrazione, durante la cerimonia, ha sottolineato poi il valore dell’iniziativa: “Un gesto dal profondo valore simbolico, che rappresenta un segno di riconoscenza e gratitudine per il servizio svolto a favore dei cittadini”.

Una memoria che resta nei luoghi del paese

L’intitolazione intende consegnare il ricordo di Donato Apolito ai luoghi di Perito: “La memoria di Donato continuerà così a vivere nei luoghi del nostro paese rimanendo parte della nostra storia”.

Dare il nome di un dirigente comunale a uno spazio pubblico è un modo per riconoscere il ruolo di chi, lontano dai riflettori, ha garantito il funzionamento della macchina amministrativa e il rapporto quotidiano con i cittadini.

Alla cerimonia presenti diversi cittadini, amministratori, l’ex consigliere regionale Tommaso Pellegrino e i rappresentanti del Parco.