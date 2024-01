Perito: in arrivo due “Case dell’acqua”

Anche il Comune di Perito avrà la sua “Casa dell’Acqua”; l’Ente, guidato dal primo cittadino Pietro Apolito, ha manifestato la volontà di installare 2 distributori per l’erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata nei centri abitati di Perito e Ostigliano.

L’iniziativa della casa dell’acqua

Grazie all’attivazione della Casa dell’Acqua si contribuirà ad una notevole riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla riduzione della produzione di bottiglie in plastica e del conseguente inquinamento generato dalle attività di produzione e di trasporto a negozi e supermercati, di ritiro delle bottiglie utilizzate e trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio, delle operazioni di lavorazione della materia prima secondaria per la realizzazione di prodotti in plastica riciclata.

L’iniziativa costituisce dunque anche un percorso educativo sotto il profilo ecologico, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell’acqua, così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie.

Dove saranno installate

L’amministrazione comunale intende installare i distributori per l’erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata, nel centro abitato di Perito, precisamente in Piazza della Vittoria, e nel centro abitato di Ostigliano, precisamente in Via Silvio Baratta n. 9.