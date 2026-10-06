Perdifumo: sulla SP111 arrivano i nuovi guardrail per la sicurezza

Buone notizie per la viabilità del Cilento e per la comunità di Perdifumo. La Provincia di Salerno è al lavoro da diversi giorni per eseguire importanti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza su diverse arterie stradali di propria competenza presenti sul territorio.
Tra i cantieri aperti spicca quello lungo la Strada Provinciale 111 (SP111), dove è in corso l’installazione di nuove barriere stradali di protezione (guardrail), un’opera particolarmente attesa dalla popolazione locale.
Sicurezza stradale e collaborazione istituzionale
L’intervento è ritenuto di primaria importanza poiché garantisce maggiore dignità e sicurezza a una delle vie di comunicazione più trafficate dell’area. L’opera rappresenta il frutto di una proficua sinergia tra Enti, un aspetto che la stessa Amministrazione Comunale di Perdifumo ci tiene a sottolineare.
Le parole del Sindaco Vincenzo Paolillo
A margine dell’avvio dei lavori, il Primo Cittadino di Perdifumo ha espresso la propria soddisfazione:
«A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, desidero esprimere un profondo e sentito ringraziamento all’Amministrazione Provinciale di Salerno per aver ascoltato le nostre istanze. Desidero, inoltre, rivolgere un ringraziamento speciale al Vicepresidente Giovanni Guzzo, la cui disponibilità, determinazione e costante impegno personale sono stati decisivi per sbloccare un’opera ferma da troppo tempo.
Grazie alla sua attenzione verso i piccoli Comuni, siamo riusciti a dare una risposta concreta a un problema storico di viabilità e incolumità pubblica. Continueremo a lavorare ogni giorno per il miglioramento e la tutela del nostro territorio».