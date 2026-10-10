Cronaca

Paura a Pellezzano, incendio sul tetto della casa di cura La Quiete: pazienti evacuati e nessuna persona ferita

Fiamme sul tetto della casa di cura La Quiete a Pellezzano: l'intervento dei Vigili del Fuoco permette l'evacuazione in sicurezza. Nessun ferito.

Di:
Ernesto Rocco
Paura a Pellezzano, incendio sul tetto della casa di cura La Quiete: pazienti evacuati e nessuna persona ferita

Momenti di apprensione intorno alle ore 12:00 di oggi a Pellezzano, dove un principio d’incendio si è sviluppato sulla copertura superiore della struttura che ospita la casa di cura “La Quiete”. Il tempestivo e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, garantendo la messa in sicurezza immediata di tutti gli ospiti e del personale sanitario presenti nel complesso residenziale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e l’evacuazione dei pazienti

L’allarme è scattato a metà giornata, richiamando sul posto i caschi rossi del distaccamento di Mercato San Severino. Date la natura dell’edificio e la presenza di degenti particolarmente fragili, i soccorsi sono sopraggiunti con un’autoscala e un’autobotte di supporto per assicurare l’adeguato rifornimento idrico durante le operazioni.

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In via precauzionale, le squadre di soccorso hanno eseguito l’evacuazione immediata dei pazienti e delle persone presenti negli ambienti adiacenti all’area interessata dalle fiamme. Una volta completato il trasferimento in sicurezza degli occupanti, i Vigili del Fuoco hanno domato definitivamente il rogo e completato le procedure di bonifica della struttura.

Nessun ferito e verifiche tecniche sulle cause

Nonostante la delicatezza del contesto assistenziale e il forte spavento, il bilancio finale non registra feriti né intossicati tra ospiti e operatori. Terminata la fase d’emergenza, i tecnici sono ora al lavoro per condurre tutti gli accertamenti necessari a individuare l’origine dell’innesco che ha causato il rogo sulla copertura dell’edificio.

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