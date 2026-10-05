Incendio distrugge tre auto a Eboli: paura tra i residenti

Una notte di forte apprensione si è vissuta a Eboli, dove un improvviso incendio ha devastato una vettura parcheggiata nei pressi delle palazzine popolari di via G. Gonzaga. Il rogo, divampato nel cuore della notte, ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti, svegliati dal fumo e dal bagliore delle fiamme che si levavano dai veicoli in sosta.

Il rogo e il coinvolgimento di altre vetture

Per cause che restano ancora da accertare con precisione, le fiamme partite dalla prima automobile si sono rapidamente propagate alle immediate vicinanze. Il fuoco ha infatti coinvolto altre due vetture parcheggiate accanto, distruggendole parzialmente prima dell’intervento risolutivo dei soccorsi. L’episodio ha generato momenti di forte tensione nel quartiere, con decine di persone scese in strada per verificare la situazione.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Sulla vicenda sono ora in corso approfonditi accertamenti da parte delle autorità competenti per fare piena luce sull’accaduto. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire con certezza l’origine del rogo e ricostruire la dinamica esatta dei fatti, senza escludere al momento alcuna pista investigativa.

L’episodio riaccende inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza urbana e sul controllo del territorio nelle ore notturne.