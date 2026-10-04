Eboli: fiamme al rione Pescara, paura tra i residenti. In azione i Vigili del fuoco

Momenti di paura e apprensione al rione Pescara di Eboli, dove si è verificato un incendio che ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona.

Incendio in strada e l’allarme dei cittadini

Le fiamme hanno generato preoccupazione tra gli abitanti, con diversi cittadini scesi in strada per seguire quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni necessarie a gestire la situazione e a garantire la sicurezza dell’area.

Indagini in corso e verifiche sui danni

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’eventuale origine del rogo. Al momento non si hanno informazioni certe su possibili feriti o danni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto successo. Tanta l’apprensione tra i residenti, che hanno vissuto momenti di forte preoccupazione.