Cronaca

Eboli: fiamme al rione Pescara, paura tra i residenti. In azione i Vigili del fuoco

Il rogo ha spinto diversi cittadini a scendere in strada. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'incendio e la presenza di eventuali danni o feriti

Di:
Antonio Elia
Eboli: fiamme al rione Pescara, paura tra i residenti. In azione i Vigili del fuoco

Momenti di paura e apprensione al rione Pescara di Eboli, dove si è verificato un incendio che ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona.

Incendio in strada e l’allarme dei cittadini

Le fiamme hanno generato preoccupazione tra gli abitanti, con diversi cittadini scesi in strada per seguire quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni necessarie a gestire la situazione e a garantire la sicurezza dell’area.

Leggi anche:

Addio a Gerardo Marcantuono: Eboli in lutto per i funerali del 31enne
Battipaglia, aggredisce 37enne e si dà alla fuga: si indaga
Paura a Battipaglia, aggressione in un’abitazione: feriti madre e figlio

Indagini in corso e verifiche sui danni

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’eventuale origine del rogo. Al momento non si hanno informazioni certe su possibili feriti o danni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto successo. Tanta l’apprensione tra i residenti, che hanno vissuto momenti di forte preoccupazione.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.