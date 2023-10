Paura a Casal Velino: attraversa la strada e viene investita

Donna investita in strada. È successo questa mattina a Casal Velino, in località Bivio di Acquavella. Una signora, di circa 80 anni, stava attraversando la strada in Via Alento, quando ad un tratto una vettura proveniente da Casal Velino Marina l’ha investita per cause ancora in via di accertamento.

Donna investita a Casal Velino, la dinamica

L’anziana, probabilmente stava guadagnando il marciapiede attraversando la strada. Dopo lo scontro, è stata sbalzata a terra contro l’asfalto, riportando gravi fratture agli arti inferiori.

Immediato l’intervento dei sanitari che l’hanno trasportata presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.