Pasta con il pesto di basilico: una ricetta facile e veloce per un pranzo delizioso da gustare in famiglia

La pasta con il pesto di basilico è un primo piatto classico e facile da preparare che richiede pochi ingredienti. Di seguito vi spieghiamo la ricetta passo dopo passo per preparare un pranzo veloce che mette d’accordo tutta la famiglia.

Gli ingredienti

Se volete preparare una gustosa pasta con il pesto di basilico, avrete bisogno di alcuni ingredienti essenziali. Per preparare il pesto di basilico, vi serviranno basilico fresco, olio extravergine di oliva, pinoli, pecorino o parmigiano, sale e pepe a piacere. Per cucinare la pasta, avrete bisogno di una quantità di acqua sufficiente, sale grosso per l’acqua di cottura ed eventualmente un cucchiaio di olio d’oliva da aggiungere all’acqua per evitare che la pasta si attacchi.

Il procedimento

Per prima cosa, cominciate a preparare il pesto di basilico. Pulite il basilico e tritatelo finemente. Aggiungete un pizzico di sale e pepe, poi incorporate anche i pinoli, l’olio e il formaggio grattugiato. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Mettete l’acqua a bollire in una pentola capiente e aggiungete un cucchiaio di olio d’oliva ed una manciata di sale grosso. Quando l’acqua avrà raggiunto il bollore, versatevi la pasta ed abbassate la fiamma. Cuocete la pasta al dente, quindi scolatela e versatela in una ciotola.

Aggiungete il pesto di basilico alla pasta e mescolate per amalgamare bene gli ingredienti. Infine, servite la pasta con il pesto di basilico.

Come servire la pasta con il pesto di basilico

La pasta con il pesto di basilico si presta bene a essere servita in una ciotola o su un piatto da portata. Potete guarnire con qualche foglia di basilico fresco e una spolverata di formaggio grattugiato. Se volete rendere la portata ancora più golosa, potete aggiungere anche alcune mandorle tostate.

Ecco un vino che si abbina bene alla portata

La pasta con il pesto di basilico si abbina bene con un vino bianco fruttato, come ad esempio un Sauvignon o un Pinot Grigio. Questi vini esaltano il gusto del basilico e del formaggio, donando alla portata una nota piacevole e fresca.

Consigli utili per preparare una buona pasta con il pesto

Quando preparate la pasta con il pesto di basilico, ricordatevi di usare sempre ingredienti freschi e di qualità. Per dare un tocco di sapore in più alla vostra pasta, aggiungete un po’ di peperoncino fresco tritato, oppure un po’ di aglio, se vi piace. Potete anche scegliere di servire la pasta con il pesto di basilico accompagnata da un contorno di verdure cotte al vapore, come ad esempio zucchine, fagiolini o pomodori.