Passo falso della Gelbison contro ACR Messina

Nella ventisettesima giornata del campionato di Serie C girone C, termina 1-2 lo scontro salvezza tra Gelbison e ACR Messina, con i padroni di casa che complicano la propria classifica dopo questa sconfitta.

La Partita

Il primo tempo si gioca a ritmi elevati e entrambe le squadre mostrano trame di gioco interessanti; parte subito forte il Messina che trova il vantaggio all’8’, su schema da calcio d’angolo, batte Ragusa che pennella un cross al bacio sul quale Kragl da fuori area si coordina nel migliore dei modi e con il sinistro trafigge l’incolpevole Anatrella.

La Gelbison prova subito a reagire e al 13’ Uliano va vicino alla rete colpendo l’esterno della rete, ma è solo il preludio al pareggio che arriva pochi minuti dopo, esattamente al 17’ con un goal da cineteca da parte di De Sena che con un gran sinistro da fuori area firma il pari per i rossoblu.

La Gelbison prova ancora a spingere in avanti e al 23’ Nunziante ci prova ma il suo tiro termina alto, risponde colpo su colpo il Messina, andando vicino all’ulteriore vantaggio al 29’ con Orsiti, ma il suo tiro termina di poco a lato; l’ultima occasione capita sulla testa di Tumminello però anche il suo tiro viene parato senza affanni da Fumagalli, termina così la prima frazione con il risultato di 1-1.

Il secondo tempo

Nella seconda frazione la Gelbison ha l’occasione per portarsi in vantaggio al 54’, De Sena a tu per tu con Fumagalli non riesce a superarlo.

Dall’altra parte il Messina trova la rete del vantaggio al 61’, sempre con il solito Kragl abile a liberarsi al tiro con un doppio dribbling e piazzare un sinistro sul quale Anatrella sembra un po’ impreciso ed è 1-2 per gli ospiti.

Dopo la rete del vantaggio del Messina, la Gelbison prova a spingersi in avanti alla ricerca del pari, ma senza creare grossi problemi alla difesa avversaria, termina così 1-2 la partita.

Sconfitta che complica la situazione in classifica della squadra Cilentana.