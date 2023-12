Pareggite Santa Maria: 0-0 con la Paganese

Ancora un altro pari per la Polisportiva Santa Maria Cilento, il terzo consecutivo, contro la Paganese. Gara tutt’altro che spettacolare e che ha vissuto pochi momenti salienti. L’inizio è di marca ospite con Orefice che ci prova dalla trequarti, ma il suo tiro debole si spegne tra le braccia di Cannizzaro.

Il match

Primi dialoghi offensivi anche tra Catalano e il nuovo arrivato Tedesco nell’attacco giallorosso. Il colpo di testa del numero 9, termina fuori. La Paganese, però, è viva e De Feo sciupa una ghiotta occasione da distanza ravvicinata, dopo un disimpegno non dei migliori da parte di Coulibaly. È davvero raro trovare qualche acuto offensivo di entrambe le formazioni che si annullano in mezzo al campo. Match molto bloccato ed equilibrato.

Catalano ci prova da punizione, ma la palla termina alta. Sul finale di primo tempo, gran punizione di Faiello, ma Cannizzaro ancora una volta si fa trovare pronto a respingere la palla fuori dalla porta. Nel secondo tempo si alza il livello dell’intensità di gioco, ma le opportunità restano davvero poche. Orefice spreca su un errore difensivo del Santa Maria. Il suo tentativo, viene deviato in angolo. La chances più grande è dei padroni di casa. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, Bonfini colpisce bene di testa, ma la sua deviazione aerea termina alta sopra la traversa. I giallorossi restano in dieci anche per l’espulsione diretta di D’Auria.

La Paganese tenta il forcing finale, ma Faiello sciupa una ghiotta occasione, calciando sul fondo all’interno dell’area di rigore. Finisce così 0-0 il match del “Carrano”.

Il tabellino

POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO (4-3-3): Cannizzaro; Ferrante, Cocino, Bonfini, Coulibaly; Borgia (37’ st Szymanski), Chironi, Nunziante; Maiese (18’ st D’Auria), Tedesco, Catalano (29’ st Gaeta). A disp.: Pappalardo, Gassama, Della Corte, Brugaletta, Mudasiru, Salzano. All. Rogazzo

PAGANESE (3-4-3): Pinestro; Ianniello (16’ ST Montoro), Esposito G., Galeota Fiore; Setola, Del Gesso, De Feo (16’ st Donnarumma), Faiello; Iannone (33’ st Simonetti), Porzio, Orefice (44’ st Coratella). A disp.: Esposito, Celentano, De Gennaro, Parisi, Perulli. All. Agovino

ARBITRO: Andrea Sacco di Novara (Savino-Claps)

NOTE: Ammoniti: Cocino, Chironi, Montoro, Cannizzaro. Espulsi: D’Auria. ANGOLI: 2 a 3. Recupero: 1’ pt 5’ st.