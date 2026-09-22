Papa Clemente XIV: la storia, la morte e il legame con il Cilento

Accadde esattamente 252 anni fa, il ventidue settembre del 1774 la scomparsa a Roma di papa Clemente XIV. Al secolo Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, il pontefice nacque a Santarcangelo di Romagna alla fine di ottobre del mille settecentocinque. Rimasto orfano in giovane età, il futuro papa ricevette una solida formazione culturale prima nel seminario dei Gesuiti di Rimini e successivamente presso gli Scolopi di Urbino. La sua ascesa all’interno della Chiesa cattolica fu caratterizzata da un percorso rigoroso nello studio e nell’insegnamento, culminato nell’elezione al soglio pontificio avvenuta nel maggio del mille settecentosessantanove.

Dal noviziato al pontificato

Diciassettenne, Ganganelli decise di intraprendere il cammino religioso entrando nel noviziato del Convento di Urbino dei Francescani conventuali. Nel corso degli anni successivi consolidò il proprio prestigio accademico e teologico, arrivando a dirigere a Roma il collegio di San Bonaventura. Tale incarico gli valse l’apprezzamento di papa Benedetto XIV, che lo volle come consultore dell’Inquisizione. Fondò inoltre il Collegio di Sant’Antonio per la preparazione dei missionari francescani. Alla morte di Clemente XIII, il conclave lo elesse papa sebbene non fosse ancora vescovo, ricevendo la consacrazione episcopale pochi giorni dopo l’elezione. La sua morte, avvenuta all’età di sessantanove anni, fu inizialmente circondata da sospetti e dicerie popolari legate a un presunto avvelenamento, smentite tuttavia dal medico curante e dal confessore che attribuirono il decesso a cause naturali.

Il legame con il territorio del Cilento e degli Alburni

Nonostante il respiro internazionale della sua missione ecclesiastica, la figura di Clemente XIV conserva un legame storico con la provincia di Salerno e il Cilento. Prima di salire al soglio pontificio, il frate francescano soggiornò infatti come ospite all’interno del Convento Francescano di Bellosguardo, struttura oggi ridotta a ruderi situata nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Sebbene non siano giunte fino ai nostri giorni testimonianze dettagliate o documenti specifici relativi a quell’esperienza nel borgo degli Alburni, la tappa cilentana rappresenta una delle tappe significative del suo itinerario monastico prima della guida della Chiesa universale.