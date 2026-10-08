Padula, furto in un supermercato: denunciata donna con due complici

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno individuato e denunciato tre persone ritenute responsabili di un furto di generi alimentari consumato all’interno di un supermercato di Padula, centro della provincia di Salerno. La banda, composta da una donna e due complici tutti provenienti, probabilmente, dall’area metropolitana di Napoli, è stata identificata a seguito delle indagini avviate immediatamente dopo la segnalazione del reato.

La ricostruzione dei fatti e il modus operandi

L’episodio si è verificato all’interno di un’attività commerciale del territorio padulese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe agito in sinergia con i due complici, prelevando diversi prodotti alimentari dagli scaffali per poi allontanarsi senza saldare il conto alle casse.

L’allarme lanciato dai responsabili del punto vendita ha fatto scattare l’intervento dei militari dell’Arma. Attraverso la disamina dei filmati dell’impianto di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze sul posto, i Carabinieri sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità dei tre presunti autori del furto.

La denuncia e le misure di prevenzione territorio

A conclusione degli accertamenti, i tre soggetti sono stati denunciati a piede libero alla competente Procura della Repubblica. Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso, nei confronti dei tre trasferisti è stata avviata la procedura per l’emissione del foglietto di via obbligatorio, con contestuale proposta per l’applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Padula.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, volti a contrastare i reati contro il patrimonio e a garantire la sicurezza delle attività commerciali del Vallo di Diano.