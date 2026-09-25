Attualità

Ostetricia Sapri, il punto di riferimento per mamme nel Cilento

Scopri come il reparto di Ostetricia dell'ospedale Immacolata di Sapri e il Corso di Accompagnamento alla Nascita supportano le future mamme.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Ostetricia Sapri, il punto di riferimento per mamme nel Cilento

Il reparto di Ostetricia dell’ospedale Immacolata di Sapri rappresenta da sempre un punto fermo per le partorienti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. La professionalità, la cura e la passione dell’intera équipe consentono alle gestanti di affrontare l’intero periodo della gravidanza nel migliore dei modi.

Il Corso di Accompagnamento alla Nascita

Tutto questo è reso possibile dal Corso di Accompagnamento alla Nascita che le ostetriche e il personale infermieristico offrono gratuitamente alle numerose donne che decidono di dare alla luce i loro bambini. Ad oggi sono circa venti le partorienti che si preparano con gioia ad affrontare il lungo percorso che le porterà alla nascita dei loro figli.

Leggi anche:

Serre, tragedia Statale 19, eseguita l’autopsia: via libera ai funerali di Maurizio
Maltempo a Capaccio Paestum: strade allagate e fango dopo le piogge notturne
Maltempo nel Cilento: frana sulla Mingardina, traffico interrotto

Un percorso di fiducia e assistenza continua

Un percorso fatto di conoscenza del reparto e dell’intero personale medico, ostetrico e infermieristico al quale le donne si affidano per nove mesi. Come sottolinea la coordinatrice ostetrica Maria Tramontano: “l’umanizzazione delle pazienti è fondamentale per tutto il team.

Per il personale le partorienti non sono numeri, ma mamme da accompagnare in uno dei cammini più belli della loro vita. Le gestanti vengono seguite costantemente dal personale infermieristico che, dal momento del parto in poi, resta accanto a loro ventiquattro ore al giorno senza mai lasciarle sole, per instaurare un rapporto di fiducia e sentirsi una grande famiglia”.

Eppure questi servizi rischiano ora di essere compromessi: una recente sentenza del Tar Campania, infatti, ha messo in discussione il punto nascita saprese.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.