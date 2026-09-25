Ostetricia Sapri, il punto di riferimento per mamme nel Cilento

Il reparto di Ostetricia dell’ospedale Immacolata di Sapri rappresenta da sempre un punto fermo per le partorienti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. La professionalità, la cura e la passione dell’intera équipe consentono alle gestanti di affrontare l’intero periodo della gravidanza nel migliore dei modi.

Il Corso di Accompagnamento alla Nascita

Tutto questo è reso possibile dal Corso di Accompagnamento alla Nascita che le ostetriche e il personale infermieristico offrono gratuitamente alle numerose donne che decidono di dare alla luce i loro bambini. Ad oggi sono circa venti le partorienti che si preparano con gioia ad affrontare il lungo percorso che le porterà alla nascita dei loro figli.

Un percorso di fiducia e assistenza continua

Un percorso fatto di conoscenza del reparto e dell’intero personale medico, ostetrico e infermieristico al quale le donne si affidano per nove mesi. Come sottolinea la coordinatrice ostetrica Maria Tramontano: “l’umanizzazione delle pazienti è fondamentale per tutto il team.

Per il personale le partorienti non sono numeri, ma mamme da accompagnare in uno dei cammini più belli della loro vita. Le gestanti vengono seguite costantemente dal personale infermieristico che, dal momento del parto in poi, resta accanto a loro ventiquattro ore al giorno senza mai lasciarle sole, per instaurare un rapporto di fiducia e sentirsi una grande famiglia”.

Eppure questi servizi rischiano ora di essere compromessi: una recente sentenza del Tar Campania, infatti, ha messo in discussione il punto nascita saprese.