Attualità

Ospedale Nocera, riattivate le sale operatorie dopo il crollo del soffitto

Tornano operative le sale operatorie all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dopo i lavori al controsoffitto. Attivo anche il robot da Vinci.

Di:
Emilio Malandrino
Ospedale Nocera

Tornano regolarmente operative le attività chirurgiche presso il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, afferente al DEA Nocera-Pagani-Scafati. La Direzione Sanitaria ha confermato il ripristino funzionale delle sale operatorie rimaste coinvolte nei giorni scorsi dal distacco improprio di alcuni pannelli del controsoffitto. L’intervento di messa in sicurezza ed edilizia sanitaria ha permesso di riorganizzare gli spazi in tempi rapidi per garantire la continuità assistenziale e la sicurezza di pazienti e operatori sanitari.

Ripristino del blocco operatorio e cronoprogramma delle riaperture

A partire dalla mattinata odierna, due delle tre sale operatorie interessate dalle criticità strutturali hanno ripreso a pieno regime le consuete attività programmate e d’urgenza. Per quanto riguarda la terza sala operatoria, la ditta incaricata dei lavori completerà la consegna della struttura nel corso del pomeriggio.

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Come da protocolli sanitari, l’ambiente sarà sottoposto nella giornata di domani alle necessarie operazioni di sanificazione e sterilizzazione straordinaria, al termine delle quali la sala tornerà immediatamente agibile e a disposizione dei reparti chirurgici. Il rapido ritorno alla normalità è stato reso possibile grazie al lavoro coordinato durante il fine settimana dalla Direzione di Presidio, dal personale tecnico, dagli operatori sanitari e dalle imprese specializzate.

Piena operatività per la chirurgia robotica con il sistema “da Vinci”

Le novità per la struttura ospedaliere non riguardano soltanto la risoluzione dell’emergenza legata ai controsoffitti. A partire da domani torna pienamente in funzione anche il blocco operatorio situato al quarto piano dell’Umberto I, temporaneamente chiuso per consentire interventi manutentivi programmati.

La riapertura del quarto piano consentirà di riprendere le attività legate all’impiego del robot “da Vinci”, la tecnologia più avanzata per la chirurgia mininvasiva ad alta precisione in dotazione al presidio nocerino. La riattivazione permetterà di smaltire le liste d’attesa per gli interventi complessi di natura urologica, ginecologica e di chirurgia generale.

Interventi di ammodernamento al terzo piano ex articolo 20

Proseguono invece secondo tabella di marcia i lavori di ristrutturazione che interessano il blocco operatorio ubicato al terzo piano dell’ospedale. L’area è attualmente oggetto di una complessa opera di restyling e adeguamento strutturale finanziata nell’ambito dei fondi per l’edilizia sanitaria (ex art. 20 L. 67/88).

Al termine dei lavori di ammodernamento, la struttura sarà restituita al presidio totalmente rinnovata e provvista di dotazioni tecnologiche di ultima generazione ad alte prestazioni, destinate a potenziare ulteriormente l’offerta assistenziale dell’intero polo ospedaliero.

La nota ufficiale della Direzione Sanitaria

A conferma della rapida risoluzione della criticità, la Direzione Sanitaria del DEA Nocera-Pagani-Scafati ha espresso gratitudine per l’impegno profuso da tutte le componenti coinvolte:

“Grazie all’impegno profuso nel fine settimana dalla Direzione di Presidio, dagli operatori e dalle ditte incaricate, gli interventi di riparazione e messa in sicurezza sono stati eseguiti con tempestività, garantendo il pronto ripristino dell’intero blocco operatorio.”

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