Oroscopo Paolo Fox 8 Aprile: Gemellini, tensioni nell’aria. Sagittario, con la Luna favorevole, l’amore torna protagonista

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, 8 aprile. Le stelle parlano chiaro: ogni segno zodiacale ha davanti a sé opportunità e sfide. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi in amore, lavoro e salute.

Ariete: Giornata molto favorevole. Hai il sostegno di Luna, Sole, Mercurio e Venere: approfitta per fare chiarezza in amore e sperimentare nuove vie sul lavoro. I cambiamenti che stai affrontando porteranno frutti.

Toro: La settimana inizia con grinta. Sei più determinato, e sul lavoro arrivano segnali positivi. In amore, evita discussioni inutili e punta sulla diplomazia.

Gemelli: Alcune tensioni sono ancora nell’aria, ma la giornata migliora. Hai voglia di rinnovamento, anche professionale. In amore, evita malintesi: parla chiaro e non trascinare situazioni ambigue.

Cancro: Il cielo ti premia. Sei più forte e determinato. Le nuove relazioni possono diventare importanti, e sul lavoro sei in ripresa grazie a un atteggiamento più diretto.

Leone: C’è aria di novità. Ottimo momento per l’amore, soprattutto per chi è single. Attenzione alle spese: è il momento giusto per fare progetti, ma con criterio.

Vergine: Giornata più serena. La Luna non è più opposta e l’umore migliora. Sul lavoro cerca di non correre troppo, anche se senti il bisogno di rinnovarti.

Bilancia: Tensioni in amore. È facile cadere in polemiche, quindi misura le parole. Sul lavoro, potresti ricevere notizie che aspettavi da tempo.

Scorpione: Una giornata di forza interiore. Saturno ti aiuta a riflettere in modo più profondo. In amore, cerca dialoghi veri. Nel lavoro, sei pronto a prendere decisioni importanti.

Sagittario: Con la Luna favorevole, l’amore torna protagonista. È il momento giusto per nuovi incontri o per sistemare qualcosa rimasto in sospeso. Anche il lavoro sorride.

Capricorno: Giornata sottotono. Meglio evitare discussioni, soprattutto sul lavoro. In amore, potresti sentirti un po’ distante: cerca di chiarire ciò che ti pesa.

Acquario: Luna e Venere nel segno rendono la giornata brillante. Ottimi i rapporti con gli altri, specialmente in amore. Nuove idee lavorative possono prendere forma.

Pesci: Il cielo ti protegge, anche se il fine settimana porterà qualche sfida emotiva. Approfitta della giornata per prepararti al meglio. In amore, evita di essere troppo impulsivo.