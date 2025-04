Oroscopo Paolo Fox 7 Aprile: Toro, c’è bisogno di stabilità. Scorpione, la passione è protagonista

Una nuova giornata si apre all’insegna di emozioni contrastanti per molti segni dello zodiaco. Che siate in cerca di conferme, amore o nuove occasioni lavorative, le stelle di oggi offrono spunti interessanti per affrontare al meglio questa domenica.

Ariete

Giornata dinamica: l’energia non manca, ma attenzione a non essere troppo impulsivi nei rapporti. Un chiarimento in amore può portare serenità.

Toro

C’è bisogno di stabilità. Oggi prediligi la calma e circondati di persone fidate. Piccoli malintesi sul lavoro da affrontare con diplomazia.

Gemelli

Le stelle favoriscono i contatti e le relazioni. Una buona occasione può arrivare da una chiacchierata informale. Serata piacevole in compagnia.

Cancro

Un po’ di malinconia ti accompagna, ma non lasciare che prenda il sopravvento. Concentrati su ciò che ti fa stare bene. Bene l’amore.

Leone

È il momento di farti valere, specialmente sul piano professionale. Attenzione però all’arroganza, meglio un approccio più empatico.

Vergine

Tutto sotto controllo, come piace a te. Oggi puoi sistemare questioni in sospeso e pianificare la settimana con precisione. Emozioni in risalita.

Bilancia

Giornata di riflessione. Non tutto è chiaro nei rapporti con gli altri, ma evita scelte drastiche. Meglio rimandare le decisioni importanti.

Scorpione

La passione è protagonista. Buon momento per i sentimenti e per vivere intensamente ogni situazione. Qualche sfida sul lavoro, ma superabile.

Sagittario

Hai voglia di evasione. Se puoi, prenditi del tempo per te e per un piccolo viaggio mentale o reale. Le stelle ti invitano al relax.

Capricorno

La concentrazione è alta: approfittane per portare avanti progetti personali. In amore, serve più apertura verso il partner.

Acquario

Oggi le emozioni possono destabilizzarti. Cerca equilibrio, soprattutto nei rapporti familiari. Una novità in arrivo nella serata.

Pesci

La sensibilità è la tua forza, ma occhio a non farti carico dei problemi altrui. Giornata positiva per chiarire un malinteso e sentirsi più leggeri.