Oroscopo Paolo Fox 30 gennaio, un inizio settimana al top per gli amici dell’Ariete e Cancro

Sta per iniziare una nuova settimana, vediamo insieme cosa prevedono gli astri attraverso le parole di Paolo Fox.

ARIETE: momento giusto per parlare di cose importanti. Qualcuno sul lavoro potrebbe ripartire da zero. Domani incontri promettenti per l’amore. Devono fare un percorso nuovo per il lavoro.

TORO: qualche disputa col partner, Luna nel segno. Favoriti i lavoratori autonomi. Domani potranno risolvere parecchi problemi di cuore. Le cose sul lavoro vanno meglio.

GEMELLI: isaranno sulle spine per una risposta che riguarda un rapporto. Conviene dare tempo al tempo sul piano lavorativo. Domani il rischio è quello di scontrarsi con una persona che non vuole sentire le loro ragioni. L’impazienza è da moderare a tutti i costi.

CANCRO: interessante grazie a Luna e Venere favorevole. Non devono prendere tutto di petto, perché prima o poi si recupera. Domani dovranno affrontare un discorso in famiglia. Loro detestano le ingiustizie sul piano lavorativo.

Paolo Fox, oroscopo amore-lavoro-fortuna

LEONE: sensazioni contraddittorie. Ci sono emozioni che tornano in auge. Bella notizia di carattere pratico. Domani situazione generale davvero favorevole. Non devono reagire d’istinto sul piano lavorativo.

VERGINE: Venere in opposizione, ci sono problemi da molti mesi. Sul lavoro sarebbe un vero e proprio peccato fermarsi in questo momento. Domani c’è qualche complicazione in amore, si metteranno contro qualcuno. Momento di stallo sul lavoro.

BILANCIA: favorito per l’amore, la via sentimentale è molto ricca. Bella capacità d’azione per il lavoro. Domani il favore delle stelle sarà dalla loro parte. Torna il recupero, ed era ora, su tutti i fronti.

SCORPIONE: situazione sentimentale favorevole. Non bisogna chiudere le porte al destino soprattutto se è prevista la fortuna. Domani situazione sentimentale molto favorevole. Troveranno la fortuna sul lavoro.

Momenti di disagio per i Sagittario

SAGITTARIO: cielo che può portare momenti di disagio. Ci vuole pazienza soprattutto con i Gemelli e i Pesci. Domani le nuove storie saranno molto promettenti. Dovranno darsi da fare a risolvere un problema di lavoro.

CAPRICORNO: Luna e Mercurio nel segno che aiuta la sensualità. Situazione di recupero che riguarda i sentimenti. Domani momenti di tensione in amore. Chi lavora sodo avrà delle ottime soddisfazioni.

ACQUARIO: potrebbero fare degli incontri molto importanti. Qualche problema con i soldi li sta impensierendo troppo. Domani Marte complice e Luna favorevole. Possono sperare qualcosa in più per la sfera lavorativa.

PESCI: Venere nel segno, l’amore può tornare protagonista. Non conviene spaziare troppo sul lavoro. Domani bella giornata che porta una visione nuova per i sentimenti. Finalmente arrivano delle soluzioni attuabili sul piano lavorativo.