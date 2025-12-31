Oroscopo Paolo Fox 2026: le previsioni segno per segno tra grandi ritorni e successi

L’attesa per le previsioni astrologiche del nuovo anno è terminata. Durante la puntata di “Domenica In” del 28 dicembre, il noto astrologo Paolo Fox ha svelato l’oroscopo per il 2026, tracciando il percorso astrale che attende i dodici segni dello zodiaco. Tra amore, lavoro e fortuna, l’esperto ha fornito una guida dettagliata, ricordando però un principio fondamentale: “Le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile”.

Ariete: tra impulsività e grandi ritorni sentimentali

Per l’Ariete, il 2026 si apre con un ritmo faticoso. L’indole impulsiva del segno potrebbe portare a scelte affrettate e successivi ripensamenti. La prima metà dell’anno sarà caratterizzata dalle quadrature di Giove e Saturno, che imporranno cautela nelle questioni legali. Tuttavia, il settore affettivo brillerà: Marzo vedrà Venere nel segno, mentre luglio e la fine dell’anno offriranno occasioni uniche per i cuori solitari. Voti: Amore 5, Fortuna 3, Lavoro 4.

Toro: eleganza e ricerca della stabilità

Il Toro punta tutto sul fascino e sulla concretezza. Il periodo tra marzo e maggio sarà il più florido, specialmente per consolidare la posizione lavorativa. Essendo un segno legato alla terra, la sicurezza economica resterà una priorità. In amore, la tendenza sarà netta: dedizione totale o distacco. La seconda metà dell’anno scorrerà con maggiore fluidità rispetto alla prima. Voti: Amore 4, Lavoro 4, Fortuna 3.

Gemelli: un anno di grandi opportunità senza ostacoli

Ottime notizie per i Gemelli, che non avranno pianeti contrari. La svolta avverrà il 14 febbraio, quando Saturno lascerà l’aspetto critico degli ultimi anni. Maggio sarà il mese d’oro grazie a Venere e Mercurio nel segno, favorendo sia le relazioni che le innovazioni professionali. Un anno dinamico che invita a focalizzarsi sugli obiettivi concreti. Voti: Amore 5, Lavoro 5, Fortuna 4.

Cancro: intuito professionale e pazienza sentimentale

Il 2026 del Cancro sarà un’altalena emotiva. Sebbene Giove porti nuove proposte lavorative, l’influenza di Saturno suggerisce che i risultati non saranno immediati. Maggio e giugno saranno i mesi clou per i sentimenti, mentre l’estate favorirà la firma di nuovi contratti. La parola d’ordine per i nati sotto questo segno è pazienza. Voti: Amore 5, Lavoro 4, Fortuna 3.

Leone: il protagonista assoluto del 2026

Il Leone si prepara a vivere uno degli anni migliori di sempre. Grazie a Saturno in trigono da febbraio e un’estate straordinaria supportata da Giove, il successo sarà a portata di mano. Chi ha seminato bene raccoglierà frutti importanti sia nella carriera che nei legami stabili. L’energia e la determinazione saranno ai massimi storici. Voti: Amore 5, Lavoro 5, Fortuna 5.

Vergine: la ricostruzione dopo la tempesta

Dopo un 2025 turbolento, la Vergine ritrova finalmente l’equilibrio. Luglio e agosto saranno i mesi della riscossa, con Venere e Mercurio che sosterranno rispettivamente cuore e affari. Il 2026 rappresenta un anno di ripartenza e nuove certezze, ideale per chi deve rimettersi in gioco professionalmente dopo un periodo di disorientamento. Voti: Amore 4, Lavoro 4, Fortuna 4.

Bilancia: alla ricerca dell’armonia perduta

Per la Bilancia, la prima parte dell’anno richiederà prudenza nella gestione dei conflitti familiari. Tuttavia, dalla tarda primavera, il favore di Giove aprirà la strada a grandi progetti. Luglio e agosto saranno mesi decisivi per ritrovare la serenità affettiva e lanciarsi in nuove sfide lavorative con il consueto stile e intelligenza. Voti: Amore 4, Lavoro 5, Fortuna 4.

Scorpione: determinazione e scelte decisive

Lo Scorpione deve giocare d’anticipo: i mesi tra gennaio e maggio sono i migliori per siglare accordi o compiere passi importanti come matrimoni e convivenze. Nella seconda metà dell’anno le stelle saranno più stabili ma meno attive, rendendo fondamentale aver costruito basi solide durante la primavera. Voti: Amore 4, Lavoro 4, Fortuna 3.

Sagittario: libertà d’azione e nuovi orizzonti

Un anno all’insegna dell’indipendenza per il Sagittario. Il 2026 spinge a chiudere ciò che non funziona e a viaggiare. I mesi estivi saranno caratterizzati da una grande forza propulsiva, ideale per cambiamenti radicali e nuovi contatti professionali. È il momento di agire con coraggio e senza compromessi. Voti: Amore 5, Lavoro 5, Fortuna 5.

Capricorno: investimenti sul futuro e autonomia

Il 2026 del Capricorno ricalca il bisogno di energia e iniziativa. La primavera porterà l’entusiasmo necessario per lanciare nuovi progetti, mentre l’estate favorirà trasferimenti e cambiamenti significativi. Il segno cercherà spazi di autonomia, puntando con decisione su obiettivi lavorativi a lungo termine. Voti: Amore 4, Lavoro 5, Fortuna 4.

Acquario: rivoluzioni e indipendenza personale

L’Acquario affronta un anno di trasformazioni profonde. Sebbene la seconda metà dell’anno presenti qualche instabilità lavorativa dovuta a Giove in opposizione, la capacità di adattamento del segno sarà l’arma vincente. In amore, sarà necessario fare chiarezza ad aprile: il rispetto e la libertà restano requisiti imprescindibili. Voti: Amore 3, Lavoro 4, Fortuna 4.

Pesci: intuizione e creatività al servizio del successo

Il 2026 per i Pesci si apre con una carica di spiritualità e intuito. I primi quattro mesi dell’anno saranno eccellenti per anticipare i tempi e cogliere occasioni lavorative uniche. Nonostante qualche piccola tensione sentimentale tra maggio e luglio, l’assenza di pianeti contrari nel settore della fortuna garantirà un anno di grandi realizzazioni concrete. Voti: Amore 4, Lavoro 5, Fortuna 5.