Omignano si illumina a led

Continuano gli interventi di efficientamento energetico nel Comune di Omignano. L’Ente di recente aveva avviato, grazie a fondi ministeriali, misure di efficientameto della pubblica illuminazione in Omignano Capoluogo e nelle località Pedemontana – Cerreta, nonché l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il progetto di Omignano

L’Ente, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha infatti approvato il progetto esecutivo relativo all’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione, nell’importo complessivo di € 383.614,11.

Al fine di ridurre la spesa per il servizio di pubblica illuminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di efficientamento energetico, l’Amministrazione Comunale ha deciso di adeguare i punti luce esistenti sul territorio comunale. Nello specifico intende dotarli di una tecnologia led, che consenta una gestione semplificata del servizio, notevoli vantaggi economici e nel contempo realizzando l’adeguamento illumino-tecnico e il risparmio energetico.

I finanziamenti

Il progetto definitivo-esecutivo aggiornato ha un quadro economico complessivo di € 383.614,11, di cui € 290.456,29 per lavori ed € 93.157,82 per somme a disposizione dell’amministrazione; gli interventi in programma saranno oggetto di richiesta di finanziamento sulla misura POR CAMPANIA FERS 2014/2020 Asse prioritario 4 AZIONE 4.1.3 – “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione” – Progetto per l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, il tutto come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale 325 del 07/06/2023.

Notevoli i risparmi energetici

Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, come nel caso di Omignano, ed installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali e/o regionali. L’efficientamento energetico rappresenta per Omignano, come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.