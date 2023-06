Efficientamento energetico per il comune di Rutino

La giunta del comune di Rutino presieduta dal sindaco Giuseppe Rotolo ha approvato all’unanimità un progetto per l’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica. L’iniziativa risponde alla necessità di diminuire gli sprechi di energia elettrica sia per ridurre i costi a carico dei piccoli centri sia per evitare impatti eccessivi sull’ambiente. Un ulteriore vantaggio di questo tipo di tecnologie è quello di ridurre l’inquinamento luminoso. Anche altri comuni del Cilento hanno intrapreso iniziative simili, frutto di una nuova attenzione rivolta alla tutela dell’ambiente.

Il progetto

La progettazione è stata affidata all’ingegner Salvatore Venturiello esperto in materia di efficientamento energetico, il quale ha presentato il progetto in data 27/05/2023. Il lavoro si inserisce nel programma triennale di lavori pubblici 2023-2025. La vigilanza sui lavori è stata delegata all’ingegnere Agostino Sica.

Il costo

Di circa 890 mila euro il costo dell’intero lavoro. Il comune di Rutino ha beneficiato di 80 mila euro concessi del ministero degli Interni per la progettazione in materia di efficientamento energetico.

Negli anni Rutino ha già programmato altri interventi di efficientamento energetico, su strutture o pubblica illuminazione. Per quest’ultima sempre più comuni stanno provvedendo a convertire gli impianti con lampadine a Led che garantiscono maggiore efficienza e costi minori, nonché costi di manutenzione minori.