Omignano sceglie la gentilezza: istituita la Giornata Nazionale dei Nuovi Nati 2026

Il Comune di Omignano compie un gesto forte, simbolico e profondamente umano: con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2026 ha ufficialmente aderito al Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza” e alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, confermando la propria volontà di porre i bambini, le famiglie e i valori della comunità al centro dell’azione amministrativa.

Una scelta carica di significato

Una scelta che non è solo formale, ma carica di significato: Omignano decide di accogliere i propri nuovi cittadini con un atto di amore civile, responsabilità e visione futura. La gentilezza diventa così una vera politica pubblica, una pratica concreta che costruisce legami, fiducia e appartenenza.

La cerimonia si svolgerà sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale, e coinvolgerà i bambini nati nel 2025, insieme alle loro famiglie. A loro sarà consegnata la Chiave della Gentilezza, simbolo di ingresso nella comunità e di un futuro fondato su rispetto, cura e solidarietà. La Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati sarà un momento importante per l’accoglienza istituzionale nella comunità dei nuovi nati nell’anno 2025 e rappresenterà un’occasione di festa per tutti i cittadini che potranno partecipare seguendo il cerimoniale e le buone

pratiche di gentilezza che il Comune proporrà per l’occasione.

Le parole del Sindaco Mondelli

«Questa delibera rappresenta una scelta di cuore e di responsabilità. – spiega il primo cittadino di Omignano Raffaele Mondelli – Accogliere i nuovi nati con un gesto istituzionale di gentilezza significa dire ai nostri bambini che sono importanti, che la comunità li aspetta, li protegge e crede in loro. Omignano vuole essere un luogo in cui crescere non solo significa abitare uno spazio, ma sentirsi parte di una famiglia più grande, fondata su valori autentici e condivisi. Un ringraziamento sentito e particolare va al Consigliere delegato Lucia Feo, per la passione, la determinazione e la sensibilità con cui ha promosso e accompagnato questo percorso. Il suo impegno ha trasformato un’idea in un atto concreto, rendendo Omignano parte attiva di una rete nazionale che costruisce comunità più consapevoli e accoglienti».

Omignano si conferma così un Comune che guarda avanti, che sceglie di costruire il futuro partendo dai suoi cittadini più piccoli, e che afferma con forza un messaggio chiaro: la gentilezza non è un gesto semplice, è una scelta politica, culturale e comunitaria.