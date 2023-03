Castellabate: Giornata Nazionale della Gentilezza dedicata ai nuovi nati del Comune

Domenica 26 marzo a Santa Maria di Castellabate si terrà la Giornata Nazionale della Gentilezza dedicata ai nuovi nati 2023. Un importante momento per accogliere, anche istituzionalmente, i tanti bambini entrati a far parte della comunità.

La Giornata Nazionale della Gentilezza

Una cerimonia ufficiale di benvenuto. Il Comune di Castellabate, in sinergia con l’Associazione “Cor et Amor”, coordinatrice e promotrice della giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati, ha organizzato la manifestazione che vedrà protagonisti i bambini nati tra il 2021 e il 2022.

Ad essi, verrà donata una pianta d’ulivo, simbolo di pace e di forza. Si tratta di circa 136 neonati che saranno coinvolti, con le rispettive famiglie, in un bel momento di convivialità e unione. Un’iniziativa semplice ma piena di significati.

“Un’occasione di rinascita”: l’associazione “Cor Et Amor”

L’Associazione culturale “Cor Et Amor”, istituita nel 2014, s’impegna costantemente a promuovere questa giornata all’insegna della gentilezza e del bene comune.

“In un momento così complesso come quello che stiamo vivendo dare il benvenuto al nostro futuro attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire”, sono le parole di presentazione del progetto dell’Associazione. “L’iniziativa, è un occasione di riflessione sul valore della gentilezza per tutti i cittadini”