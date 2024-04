Oliveto Citra: Mino Pignata scioglie le riserve e annuncia la sua nuova candidatura a sindaco di Oliveto Citra

Lo ha ufficialmente annunciato qualche giorno fa. “Sarò candidato a sindaco di Oliveto Citra, sicuro di poter condividere questo nuovo impegno con tanti compagni di strada, vecchi e nuovi” ha detto Mino Pignata già sindaco del Comune di Oliveto Citra e politico di lungo corso.

Chi è Mino Pignata

La sua è una esperienza politica che attraversa gli anni e che contribuisce a scrivere pagine importanti della vita amministrativa locale. Pronto a governare nuovamente la sua comunità Pignata aggiunge: ”Come era giusto, ci ho riflettuto a lungo. Ora però la mia decisione è presa.

Ci sarà tempo per spiegare, una per una e in maniera approfondita, le motivazioni di questa mia scelta”.

L’annuncio della decisione

Sono due le scelte che stanno particolarmente a cuore all’attuale sindaco di Oliveto Citra pronto a governare ancora per la prossima consiliatura: “La necessità di portare a pieno compimento tutti i progetti avviati in questi anni, alcuni dei quali di grandissimo respiro; e poi la volontà di sostenere la crescita di quei giovani olivetani, e sono davvero tanti, che in questi ultimi anni si sono avvicinati all’impegno e al servizio alla comunità dandosi da fare nelle associazioni, nei gruppi o nei tanti progetti culturali e sociali che abbiamo messo in campo. Una nuova generazione che rappresenta la speranza e il destino del nostro paese, e che va accompagnato con cura in quella che potrà essere una meravigliosa fioritura di capacità e di talenti”.

Una candidatura per sostenere le attività messe in cantiere e i giovani che amano la cosa pubblica, una candidatura di servizio per la comunità, insomma.

“Cosa aggiungere? Ringrazio le persone a me più care per aver accettato, ancora una volta, questa mia scelta, consapevole di quanto la mia passione per il bene di Oliveto Citra abbia già pesato sulle loro vite quotidiane. Per il resto, io ci sono, per una campagna elettorale che mi pare sia già cominciata”.

Competizione elettorale senza sfidanti?

#inviaggioconmino è il claim di questa nuova avventura elettorale che si prospetta molto partecipata.

Ma resta da sciogliere il nodo “avversario”.

Chi sarà questa volta lo sfidante di Pignata? E soprattutto ci sarà uno sfidante? In paese le bocche restano ancora cucite sui nomi e sui possibili papabili anche se qualche bene informato sostiene che anche per questa competizione Pignata resti l’unico candidato alla carica di Sindaco.