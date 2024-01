Elezioni comunali, si vota a giugno: svolta per il terzo mandato dei sindaci

Il Governo italiano ha deciso di modificare le regole per le elezioni europee e amministrative, stabilendo che si voterà in due giorni anziché in uno. Questa decisione comporterà costi aggiuntivi per un totale di 27,6 milioni di euro.

Europee e amministrative in due giorni

Secondo la bozza di decreto presentata al Consiglio dei ministri, le elezioni europee e amministrative si svolgeranno in due giorni separati. Le elezioni regionali e comunali si terranno di domenica e lunedì, mentre quelle europee avranno luogo di sabato e domenica.

Orari di voto

Per le elezioni regionali e comunali, gli elettori potranno recarsi alle urne dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì. Per le elezioni europee, invece, le urne saranno aperte dalle 14:00 alle 22:00 di sabato e dalle 7:00 alle 23:00 di domenica.

Priorità allo scrutinio delle elezioni europee

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente elezioni europee, regionali e comunali, lo scrutinio delle schede avverrà in modo prioritario per le elezioni europee. Successivamente, si procederà allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e, infine, a quello dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, senza interruzioni.

Costi aggiuntivi e onorari maggiorati

L’introduzione della doppia giornata di voto comporterà costi aggiuntivi stimati in 27,6 milioni di euro. Di questa somma, più della metà (15,14 milioni) sarà destinata agli onorari dei membri degli uffici elettorali, i quali riceveranno un aumento del 30% a causa del prolungamento delle operazioni di votazione.

Terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni

Oltre al cambiamento riguardante le elezioni, il decreto prevede anche una modifica per i sindaci dei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti. Attualmente, questi sindaci possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi. Tuttavia, con la modifica, potranno candidarsi per un terzo mandato. La norma si applica anche ai sindaci dei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, eliminando i limiti precedenti di tre mandati consecutivi.

Ecco i Comuni al voto e i sindaci uscenti

Nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni, invece, saranno chiamati ad eleggere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale

Ascea – Pietro D’Angiolillo

Auletta – Pietro Pessolano

Bellosguardo – Giuseppe Parente

Caggiano – Modesto Lamatttina

Campora – Antonio Morrone

Capaccio Paestum – Franco Alfieri

Casalbuono – Carmine Adinolfi

Casaletto Spartano – Concetta Amato

Caselle in Pittari – Giampiero Nuzzo

Castelnuovo Cilento – Eros Lamaida

Cuccaro Vetere – Aldo Luongo

Felitto – Carmine Casella

Futani – Aniello Caputo

Gioi – Maria Teresa Scarpa

Laureana Cilento – Angelo Serra

Montano Antilia – Luciano Trivelli

Morigerati – Vincenzina Prota

Oliveto Citra – Carmine Pignata

Omignano – Raffaele Mondelli

Ottati – Elio Guadagno

Perdifumo – Comune commissariato

Rofrano – Nicola Cammarano

Sala Consilina – Francesco Cammarano

Salento – Gabriele De Marco

San Mauro Cilento – Giuseppe Cilento

San Pietro al Tanagro – Domenico Quaranta

San Rufo – Michele Marmo

Torchiara – Massimo Farro

Torraca – Francesco Bianco

Torre Orsaia – Pietro Vicino

Valle dell’Angelo – Salvatore Angelo Iannuzzi