Olevano Sul Tusciano: Tutto pronto per “Teatrando sul Tusciano”. È Gene Gnocchi l’ospite d’onore

Ultimissimi preparativi per l’ottava edizione della rassegna teatrale “Teatrando sul Tusciano – Emozioni sotto le stelle”. L’evento è organizzato direttamente dal comune picentino e rientra nel calendario degli eventi estivi “Olevano d’Estate”. Il programma dell’edizione 2023 è stato redatto dall’assessora alla cultura Giusy Pastorino insieme alla direttrice artistica Alessia Ciancio. Un programma gratuito ricco di emozioni per i giovani e le famiglie, che si svolgerà in quattro serate presso l’anfiteatro della villa comunale di Ariano.

Il cartellone 2023

Il tema di questa edizione saranno “I sogni”.

Primo appuntamento giovedì 20 luglio alle ore 21.00 con “A Figliata” opera teatrale di Viviani che sarà interpretata dalla Compagnia “I Pappici” di Salerno.

Si continuerà poi il 24 luglio con “La Fortuna con la F maiuscola” di E. De Filippo messa in atto dalla Compagnia Teatrale “Le Voci di Dentro” di Salerno.

Terzo appuntamento il 3 agosto con “Made in Sushi” di D’Ambrosio interpretato dalla Compagnia “Samarcanda Teatro” di Battipaglia.

Gran Finale il 10 agosto con lo show dell’artista di fama nazionale “ Gene Gnocchi ”, dove andrà in scena con il suo ultimo spettacolo “Il Nulla”.

Il commento del sindaco

Soddisfatto del programma il Sindaco Michele Ciliberti: “In pochissimo tempo abbiamo messo in campo un programma teatrale di tutto rispetto. Ospitare nel nostro bellissimo territorio un artista affermato come Gene Gnocchi, è momento di vanto e di orgoglio per l’intera comunità. Sono sicuro che gli spettatori apprezzeranno il nostro palinsesto, costruito egregiamente dall’Assessora e dalla Direttrice Artistica. Teatrando sul Tusciano senza ombra di dubbio, si candida ad essere un grande attrattore di pubblico.”