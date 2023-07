“Olevano d’Estate 2023”: il Comune cerca sponsorizzazioni per il cartellone degli eventi estivi

In esecuzione alla Delibera di giunta comunale n.92/2023, il Settore Amministrativo del Comune di Olevano sul Tusciano ha pubblicato un Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni per il cartellone di eventi estivi. L’Amministrazione guidata dal neo-sindaco Michele Ciliberti, infatti, nei giorni scorsi ha reso pubblico una serie di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento che si terranno su tutto il territorio comunale nei mesi di luglio ed agosto.

Le associazioni coinvolte

Molte le associazioni locali coinvolte. Un cartellone che si caratterizza di percorsi gastronomici, sagre, esibizioni di cover band, campi giochi per bambini e ragazzi, tornei sportivi ed attività teatrali.

Grande attesa invece per la rievocazione storica “La Saga di Nardantuono” che si terrà il 6 agosto nel suggestivo scenario di Cannabosto-Salitto, per la serata conclusiva della Rassegna “Teatrando sul Tusciano” che vedrà la partecipazione di un artista di fama nazionale e soprattutto per il ritorno del Tusciano Music Festival a Monticelli, dove il prossimo 30 luglio si esibiranno i “Nostalgia 90”, tormentone di questa estate 2023.

Il costo del ricco calendario eventi

“Un calendario ricco di eventi, dove l’Ente comunale ha previsto di spendere circa trentamila euro per la realizzazione di tutte le attività. Somme che cercherà di recuperare, almeno parzialmente, grazie a soggetti privati che vorranno sponsorizzare le attività dell’intero cartellone. Somma minima cento euro, le domande dovranno essere inoltrate con il modello redatto dal settore amministrativo”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Le dichiarazioni del sindaco, Michele Ciliberti

“In breve tempo, grazie all’impegno di tutta l’amministrazione ed al coinvolgimento della maggioranza del comparto del terzo settore presente sul nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino Michele Ciliberti – abbiamo realizzato un cartellone di eventi che coinvolge tutte le frazioni e che ci auspichiamo possa interessare i turisti che faranno visita al nostro comprensorio nei mesi di luglio e di agosto. Dopo anni di anonimato, la nostra comunità ritorna ad essere protagonista con eventi di forte interesse culturale e di intrattenimento”.