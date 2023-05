Olevano sul Tusciano: tempi record per la composizione della Giunta comunale del Sindaco Michele Ciliberti

A meno di quindici giorni dalle elezioni, nonostante settimane al cardiopalma e frenetiche per la compagine che aveva sostenuto la sua candidatura, il Sindaco Michele Ciliberti ha trovato immediatamente la serenità e il modo di lavorare anche alla composizione della sua prima Giunta comunale.

Uomini e donne che affiancheranno il Sindaco nelle azioni politico-amministrative e che saranno con lui al governo della Città.

Le dichiarazioni

“Abbiamo raggiunto in tempi brevissimi, del tutto inconsueti per questo Comune dove tutto andava al rallentatore, il risultato di varare un esecutivo valido, plurale ed efficientissimo. A nome di questa Giunta competente, anagraficamente giovane ma palesemente esperta, mi sento di garantire un lavoro quanto più fertile e costruttivo per la nostra città.

Sottolineo, inoltre, – ha dichiarato Michele CIliberti – che ogni singolo nome espresso è frutto di una riflessione che ha tenuto conto sia delle professionalità e delle esperienze sia dei risultati elettorali ottenuti. Finalmente dopo dieci anni, tutte le frazioni di Olevano sul Tusciano, hanno rappresentanza in giunta”.

Soddisfazione personale e di gruppo. Il Sindaco Ciliberti ha mantiene gli assessorati al Bilancio, all’Urbanistica, alle Politiche Sociali, ai Rapporti Istituzionali ha così distribuito le altre deleghe:

Giusy Pastorino, Vice Sindaco (prima donna vice Sindaco della storia del Comune di Olevano sul Tusciano), Politiche Culturali, Grandi Opere, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Cooperazione e Gemellaggio, Gentilezza.

Le nomine

Michela Di Feo, Assessore con delega alle Risorse Umane, All’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Smart City, Marketing Territoriale, Tributi, Pari Opportunità.

Poppiti Armando, Assessore con delega alla Manutenzione, Attività cimiteriali, Demanio, Beni Patrimoniali, Infrastrutture, Viabilità, Condono e Igiene Urbana.

Moscatiello Stefano, Assessore con delega alle Politiche Giovanili, Attività Sportive, Politiche per il Lavoro, Formazione, Turismo, Spettacoli ed Eventi.

Nelle prossime settimane saranno ufficializzate le deleghe ai consiglieri comunali e composto l’ufficio di Staff.